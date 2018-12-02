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    В очікуванні жеребкування відбірного турніру Євро-2020. Які деталі потрібно знати

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    В очікуванні жеребкування відбірного турніру Євро-2020. Які деталі потрібно знати
    Фото: uefa.com

    За кілька годин збірна України отримає суперників у кваліфікації на футбольну континентальну першість

    У неділю, 2 грудня, о 13:00 за київським часом у Дубліні розпочнеться жеребкування груп відбірних змагань до чемпіонату Європи 2020 року.

    Дізнається своїх суперників і збірна України, головний тренер якої Андрій Шевченко буде присутній на церемонії в ірландській столиці.

    Україна перебуває у другому кошику

    Перед жеребкуванням 55 збірних розподілили по кошиках. До так званого VIP-кошика UNL увійшли переможці груп Ліги націй А (це дозволить учасників Фіналу чотирьох помістити у групи з п’яти збірних), до першого кошика – шість наступних за рейтингом Ліги націй збірних. Ці 10 команд і очолять відбірні групи Євро-2020.

    Національні команди, що мають у рейтингу позиції з 11-ої по 20-ту, увійшли до другого кошика, із 21-ої по 30-ту – до третього, із 31-ої по 40-ву – до четвертого, із 41-ої по 50-ту – до п'ятого, а з 51-ої по 55-ту – до шостого.

    Загальний рейтинг Ліги націй вираховують наступним чином: переможці груп Ліги А мають номери 1-4, другі команди – 5-8, треті – 9-12, переможці груп Ліги В – 13-16, другі команди – 17-20 тощо. Найліпших серед тих, хто посів ідентичні місця, у заочному конкурсі визначали за очками, різницею м'ячів, кількістю забитих м'ячів, кількістю забитих на виїзді м'ячів, кількістю перемог, кількістю виїзних перемог, очками Fair Play, коефіцієнтом УЄФА.

    Збірна України посіла 14-те місце у рейтингу (перше у своїй групі та друге загалом у Лізі В після Боснії). Таким чином, наша команда потрапила до другого кошика.

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    Склад кошиків перед жеребкуванням кваліфікації Євро-2020

    Кошик UNL

    Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія.

    Кошик 1

    Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща.

    Кошик 2

    Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія.

    Кошик 3

    Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.

    Кошик 4

    Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.

    Кошик 5

    Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.

    Кошик 6

    Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

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    Фото Павла Кубанова

    За рішенням виконкому УЄФА, Україна та Росія не можуть потрапити до однієї групи. Але оскільки команди опинилися в одному кошику, цей пункт стає формальним. Також Україну включили до списку країн, яких у групі може бути не більше двох за так званим зимовим фактором (у цьому контингенті також Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Фарерські о-ви, Росія).

    Окрім того, під час церемонії УЄФА враховуватиме ще кілька факторів щодо інших учасників – політичних, географічних та організаційних.

    Схема та календар турніру

    На жеребкуванні в ірландській столиці буде сформовано 10 груп (п’ять – по п’ять команд і п’ять – по шість). Сам відбір на Євро-2020 проходитиме в 10 вікон із березня по листопад 2019 року (21-23 та 24-26 березня, 7-8 та 10-11 червня, 5-7 та 8-10 вересня, 10-12 та 13-15 жовтня, 14-16 та 17-19 листопада). Путівки до фінального турніру за участю 24-х команд отримають дві кращі збірні кожної групи. Доля ще чотирьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги націй.

    Плей-офф Ліги націй/Євро-2020 буде проводитися за кубковою системою (два півфінали та фінал). Якщо переможець групи Ліги націй уже пробився на Євро-2020 через кваліфікацію цього турніру, його місце в плей-офф посяде наступна за рейтингом команда у цьому дивізіоні. Якщо у ньому залишилося менше чотирьох команд, які можуть зіграти у стикових матчах, путівка передається лігою нижче з урахуванням загального рейтингу у Лізі націй. Таким чином, у кожному з чотирьох дивізіонних плей-офф буде свій переможець, який і стане учасником Євро-2020.

    Отже, збірна України, якщо не проб'ється на Євро-2020 через кваліфікацію, має запасний варіант у вигляді участі у плей-офф. Причому як переможець своєї групи В1 у Лізі націй виступатиме у стикових матчах саме Ліги В, і до того ж півфінал проводитиме на домашній арені.

    Жеребкування плей-офф відбудеться 22 листопада 2019 року, а матчі – 26-31 березня 2020 року. Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи заплановано на 1 грудня 2019 року, а форум проходитиме з 12 червня по 12 липня 2020 року.

    Джерело: ФФУ

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