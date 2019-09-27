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    Україна довірила нести стяг на відкритті чемпіонату світу з легкої атлетики учасниці трьох Олімпіад

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    Ірині Новожиловій довірена почесна місія - Україна довірила нести стяг на відкритті чемпіонату світу з легкої атлетики учасниці трьох Олімпіад
    Ірині Новожиловій довірена почесна місія
    ФЛАУ

    Наша стягоносиця стартує на світовій першості однією з перших

    На церемонії відкриття чемпіонату світу-2019 з легкої атлетики, який сьогодні, 27 вересня, стартує у Досі (Катар) прапори вперше нестимуть спортсмени.

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    Прапороносцем збірної України буде Ірина Новожилова, учасниця трьох Олімпійських ігор і фіналістка чемпіонату Європи з метання молота.

    Зауважимо, що сьогодні ж о 16:40 за київським часом метальниці молота, серед яких крім Новожилової будуть ще дві українки Ірина Климець та Олена Шамотіна, проведуть кваліфікацію на чемпіонаті світу.

     Читайте також: «Виграємо одну-три медалі»: олімпійська чемпіонка – про українців на чемпіонаті світу з легкої атлетики

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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    чемпіонат світу метання молота легка атлетика Ірина Климець Ірина Новожилова Олена Шамотіна
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