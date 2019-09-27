Україна довірила нести стяг на відкритті чемпіонату світу з легкої атлетики учасниці трьох Олімпіад



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Ірині Новожиловій довірена почесна місія ФЛАУ

Наша стягоносиця стартує на світовій першості однією з перших

На церемонії відкриття чемпіонату світу-2019 з легкої атлетики, який сьогодні, 27 вересня, стартує у Досі (Катар) прапори вперше нестимуть спортсмени.

Прапороносцем збірної України буде Ірина Новожилова, учасниця трьох Олімпійських ігор і фіналістка чемпіонату Європи з метання молота.

Зауважимо, що сьогодні ж о 16:40 за київським часом метальниці молота, серед яких крім Новожилової будуть ще дві українки Ірина Климець та Олена Шамотіна, проведуть кваліфікацію на чемпіонаті світу.

Джерело: Федерація легкої атлетики України