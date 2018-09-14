Україна - Іспанія: триразові чемпіони Європи у Києві. Анонс відбірного матчу на Чемпіонат світу



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Фото ФБУ

Команди розпочнуть боротьбу на паркеті столичного Палаці спорту о 19:00

У п’ятницю, 14 вересня, чоловіча національна збірна зіграє свій перший матч другого раунду відбору на Чемпіонат світу-2019.

Команда Євгена Мурзіна протистоятиме у столичному Палаці спорту триразовим чемпіонам Європи, другій команді рейтингу FIBA збірній Іспанії, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Підопічні Серджо Скаріоло безпомилково подолали перший раунд кваліфікації, вигравши усі шість матчів, а наша команда наразі має 50% перемог після шести матчів.

За збірну України зіграють усі найсильніші, включаючи представників НБА Олексія Леня та Святослава Михайлюка.

Єдиною втратою Євгена Мурзіна на цей матч став Артем Пустовий, який не допоможе національній команді у вересневих поєдинках.

Збірна Іспанії у Києві зіграє без представників НБА, але цього разу у складі Скаріоло з’явилися представники Євроліги, зокрема досвідчений Серхіо Родрігес, який відіграв 144 матчі за національну команду, молодий бігмен «Басконії» Ілімане Діоп та інші баскетболісти, які підсилять іспанську збірну.

Задля продовження боротьби за вихід у фінальну частину, українській збірній дуже треба чіплятися за перемогу у матчі з Іспанією та вигравати виїзний поєдинок проти Чорногорії, який відбудеться 17 вересня.

Матч проти Іспанії стане останнім для чоловічої збірної, який відбудеться у Києві у 2018 році.

У прямому ефірі цей матч покаже телеканал XSPORT.