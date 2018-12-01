Україна може провести Чемпіонат світу з водних видів спорту



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Фото взяте з сайту gurtok.org

Україна стала однією з семи країн, які подали заявку на проведення Чемпіонату світу з водних видів спорту в 2025 або 2027 році

Провести чемпіонат також хочуть Австралія, Китай, Угорщина, Росія, Сербія та США. Деякі країни вже визначили потенційне місто проведення змагань, проте Україна поки що подала заявку без вказання міста. Про це повідомляє Громадське

Представники усіх країн мають приїхати до швейцарського міста Лозанна 25 січня 2019 року, аби отримати всю необхідну інформацію та документацію щодо подальшої участі у відборі.

17 червня буде представлено пропозиції держав щодо проведення змагань, а 11 липня 2019 року Бюро (керівництво) Міжнародної федерації плавання має визначити переможця.

Зазначимо, 2025 і 2017 Чемпіонати світу з водних видів спорту відбудуться у Південній Кореї (у 2019 в місті Кванджу), Японії (у 2021 у місті Фукуока) та Катарі (у 2023 у місті Доха).