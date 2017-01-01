Україна назвала склад гандбольної збірної на відбір до ЧС-2019

Всі поєдинки пройдуть в італійському Больцано

Головний тренер збірної України з гандболу Віталій Андронов визначився зі складом на відбірковий турнір до чемпіонату світу 2019-го року. Нагадаємо, в січні збірна України зіграє кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу 2019-го року. 11 січня синьо-жовті зіграють з Фарерськими островами, 12 січня - з Італією, 13 січня - з Румунією. Всі поєдинки