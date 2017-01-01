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    Україна назвала склад гандбольної збірної на відбір до ЧС-2019

    Всі поєдинки пройдуть в італійському Больцано
    Головний тренер збірної України з гандболу Віталій Андронов визначився зі складом на відбірковий турнір до чемпіонату світу 2019-го року. Нагадаємо, в січні збірна України зіграє кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу 2019-го року. 11 січня синьо-жовті зіграють з Фарерськими островами, 12 січня - з Італією, 13 січня - з Румунією. Всі поєдинки
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    Українська збірна. Фото:&nbsp;<span>handball.net.ua</span>
    Українська збірна. Фото: handball.net.ua

    Всі поєдинки пройдуть в італійському Больцано

    Головний тренер збірної України з гандболу Віталій Андронов визначився зі складом на відбірковий турнір до чемпіонату світу 2019-го року.

    Нагадаємо, в січні збірна України зіграє кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу 2019-го року. 11 січня синьо-жовті зіграють з Фарерськими островами, 12 січня - з Італією, 13 січня - з Румунією.

    Всі поєдинки пройдуть в італійському Больцано. Переможець квартету вийде в плей-офф відбіркового турніру.

    2 січня збірна України почне підготовчий збір. Наставник команди Віталій Андронов оголосив склад команди на збір.

    Воротарі: Ігор Чуприна, («Татран», Словаччина), Антон Деревянкін («ZTR»), Антон Терехов («Мотор»)

    Ліві крайні: Захар Денисов («Мотор»), Олександр Полторацький («Анкараспор», Туреччина)

    Праві крайні: Андрій Акименко («ZTR»), Юрій Кубатко («Мотор»), Артем Козакевич («Мотор»)

    Ліві напівсередні: Станіслав Жуков (Хуммерсбах, Німеччина), Дмитро Горига (ЗНТУ-ЗАБ)

    Праві напівсередні: Сергій Онуфрієнко (Pays d'Aix Universite Club, Франція) Роман Чичикало («Брегенц», Австрія).

    Розігруючі: Олександр Тільте («ZTR»), Олександр Южбабенко («Спартак», Росія)

    Лінійні: Олександр Шевельов («Мотор»), Дмитро Дорощук («Мотор»), Іван Бурзак («ZTR»), Роман Северин («ZTR»).

    Джерело: sportarena.com

    Збірна України Україна Гандбол
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