Україна обіграла Ізраїль у заключному матчі гандбольного відбору на ЧС-2019



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Фото взяте з сайту telegraf.com.ua

Наша збірна має шанс потрапити на чемпіонат світу, як найкраща команда, серед усіх, що посіли другі місця у своїх групах

Після перемоги над представницями Косово українським гандболісткам потрібно було обігравати Ізраїль.

З цим завданням українки впоралися. У першому таймі синьо-жовті обіграли ізраїльтянок з рахунком 23:11. І хоча в другій половині зустрічі Ізраїль узяв у України реванш у два очки, перемогу святкувала українська збірна.

На груповому етапі Україна набрала чотири очки після трьох турів. Синьо-жовті зберігають шанс на вихід з групи, хоча в підсумку і займуть друге місце (перше місце забезпечила собі Словаччина). Але для цього їм потрібно стати найкращими серед команд, що фінішували на другому рядку.

Відбір на ЧС-2019. Перший раунд, третій тур

Україна - Ізраїль 35:25 (23:11).

Джерело: isport.ua