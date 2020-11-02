Україна отримала право проводити Євро з волейболу

Континентальну першість 2023 року прийматимуть чотири країни

Україна отримала право приймати чемпіонат Європи з волейболу 2023 року серед чоловіків. Цю звістку під час святкування 95-річчя українського волейболу риніс нещодавно переобраний на посаду очільника Європейської конфедерації волейболу Александар Борічіч.

Керівник української національної федерації Михайло Мельник провів термінову нараду з її першим віце-президентом Олександром Герегою, віце-президентами – Володимиром Дубинським, Ігорем Цепендою та Андрієм Лопушанським, а також поцікавився думками інших членів Виконкому ФВУ. І всі вони дійшли спільної згоди щодо відправлення до ЄКВ офіційних заявок на проведення в Україні фінальних раундів жіночої «Золотої Євроліги-2021» та чоловічого Євроволею-2023. Останній прийматимуть чотири країни.

Керівництво ФВУ сподівається, що континентальний форум відбудеться на новій – яскравій та сучасній арені, побудованій спільними зусиллями держави та спонсорів.