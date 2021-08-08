  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Американка заплатить за перемоги на Олімпіаді десятки тисяч доларів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кейті Ледекі непогано заробила на Іграх у Токіо - Американка заплатить за перемоги на Олімпіаді десятки тисяч доларів
    Кейті Ледекі непогано заробила на Іграх у Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Ледекі в Токіо-2020 стала шестиразовою чемпіонкою Ігор

    Шестикратна олімпійська чемпіонка Кейті Ледекі заплатить $44 тис. за свої золоті медалі в Токіо. Як повідомляє Bloomberg, саме такий розмір податку доведеться виплатити спортсменці.

    На Іграх «Токіо-2020» Кейті Ледекі заробила відразу чотири золоті медалі та стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. За кожну олімпійську перемогу в індивідуальному заліку американські спортсмени отримують по $37,5 тис. Укупі з $120 тис. призових від Олімпійського комітету США, всього за ці змагання Кейті Ледекі заробила $280 тис., не рахуючи контрактів з приватними спонсорами.

    Останній пункт тільки збільшує коефіцієнт податку: спортсменам, які отримують гроші від приватних інвесторів, доводиться платити за підвищеною ставкою.

    Українським спортсменам держава виплатить значно більше, ніж американські атлети отримують за успіхи на Олімпіаді від США. За «золото» борець Жан Беленюк заробив $120 тис., срібні призери отримають по $80 тис., бронзові – по $55 тис.

    Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американка заплатить за перемоги на Олімпіаді десятки тисяч доларів