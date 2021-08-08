Американка заплатить за перемоги на Олімпіаді десятки тисяч доларів

Ледекі в Токіо-2020 стала шестиразовою чемпіонкою Ігор

Шестикратна олімпійська чемпіонка Кейті Ледекі заплатить $44 тис. за свої золоті медалі в Токіо. Як повідомляє Bloomberg, саме такий розмір податку доведеться виплатити спортсменці.

На Іграх «Токіо-2020» Кейті Ледекі заробила відразу чотири золоті медалі та стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. За кожну олімпійську перемогу в індивідуальному заліку американські спортсмени отримують по $37,5 тис. Укупі з $120 тис. призових від Олімпійського комітету США, всього за ці змагання Кейті Ледекі заробила $280 тис., не рахуючи контрактів з приватними спонсорами.

Останній пункт тільки збільшує коефіцієнт податку: спортсменам, які отримують гроші від приватних інвесторів, доводиться платити за підвищеною ставкою.

Українським спортсменам держава виплатить значно більше, ніж американські атлети отримують за успіхи на Олімпіаді від США. За «золото» борець Жан Беленюк заробив $120 тис., срібні призери отримають по $80 тис., бронзові – по $55 тис.

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