Україна потрапила в третій кошик Ліги Націй



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Матчі Лиги націй стартують у вересні наступного року

Наступний етап голосування відбудеться в березні наступного року

Сьогодні відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому затвердили процедуру жеребкування наступного сезону Ліги націй. За його результатами збірна України опинилася у третьому кошику дивізіону А, і таким чином отримає суперників з першого, другого та четвертого кошиків. Офіційна церемонія жеребкування відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Посів учасників дивізіону А в Лізі націй 2020/21

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

Посів учасників Ліги В

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія.

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.

Посів учасників Ліги С

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія.

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр.

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург.

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Посів учасників Ліги D

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн.

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Регламент

У дивізіонах А, В та С учасники будуть розподілені на чотири групи по чотири команди. Переможці груп у дивізіоні А зіграють у фінальній стадії змагання (півфінали та фінал). Країну, що прийматиме цей турнір, буде обрано з числа фіналістів. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D. У дивізіоні D команди будуть розподілені на дві групи (чотири та три збірні).

Календар матчів

1-й тур: 3—5 вересня 2020 року.

2-й тур: 6—8 вересня 2020 року.

3-й тур: 8—10 жовтня 2020 року.

4-й тур: 11—13 жовтня 2020 року.

5-й тур: 12—14 листопада 2020 року.

6-й тур: 15—17 листопада 2020 року.

Фінал турніру: 2—6 червня 2021 року.