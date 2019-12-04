Український футболіст змінив бутси на мікрофон і презентував перший кліп



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Футболіст зазначає, що для нього спів - можливість висловити свої емоції

Антон Крамар колись грав за «Дніпро» та «Арсенал»

Слідом за рядом іноцемних футболістів, які взялися до співу, розпочав кар’єру в шоу-бізнесі і український гравець Антон Крамар. Черкащанин, почав свою професійну кар'єру в місцевому «Дніпрі», потім виступав в «Арсеналі» з Білої Церкви, «Львів», «Севастополь», «Буковинц», «Десну», «Зірку», «Гірник», а останньою його командою був «Черкаський Дніпро», який Антон залишив у 2018 році. У професійному футболі 31-річний спортсмен забив 29 голів.

Днями футболіст презентував кліп на свою дебютну пісню «Ми Всі Розуміємо». За добу відео колишнього захисника подивилося майже п'ять тисяч людей. За словами Крамара, зараз це просто його хобі. Час від часу він буде займатися музикою, а там подивиться.

«Протягом життя накопичується багато спостережень і думок, якими хочеться поділитися», - так описав свою пісню Антон на сторінці в Instagram