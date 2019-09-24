Україна претендує на проведення Суперкубка УЄФА



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Стадіон «Металіст» Фейсбук

Господаря матчу 2021 року назвуть уже сьогодні, 24 вересня

УЄФА визначить 24 вересня господаря матчу за Суперкубок УЄФА 2021 року. Від України на проведення цього поєдинку претендує харківський стадіон «Металіст».

За проведення Суперкубка УЄФА Харків конкурує з Гельсінками (Фінляндія), Мінськом (Білорусь) і Белфастом (Північна Ірландія).

Також 24 вересня виконком УЄФА визначить місця проведення фіналів Ліги чемпіонів 2021, 2022 та 2023 років.

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