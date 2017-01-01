Україна прийме одну з груп кваліфікації юніорського зимового Кубку Європи з тенісу

Українські тенісисти віком до 14-ти років проведуть відбір на домашніх кортах

Tennis Europe оголосила місця проведення матчів кваліфікації зимового Кубку Європи з тенісу, які пройдуть у лютому наступного року у семи містах, одним з яких став Київ. У столиці України пройдуть матчі кваліфікації турніру серед дівчаток (2-4 лютого) та хлопчиків (9-11 лютого). Зазначається, що у цьому сезоні у Києві проводилася кваліфікація



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Українські тенісисти віком до 14-ти років проведуть відбір на домашніх кортах

Tennis Europe оголосила місця проведення матчів кваліфікації зимового Кубку Європи з тенісу, які пройдуть у лютому наступного року у семи містах, одним з яких став Київ.

У столиці України пройдуть матчі кваліфікації турніру серед дівчаток (2-4 лютого) та хлопчиків (9-11 лютого).

Зазначається, що у цьому сезоні у Києві проводилася кваліфікація зимового Кубку Європи серед хлопців до 16-ти років на кортах Міжнародної тенісної академії.

Водночас, Рівне приймало відбір літнього Кубка Європи серед тенісисток до 14-ти та до 16-ти років у тенісному клубі «Софія Стар».

Нагадаємо, що збірна України серед дівчаток до 14-ти років є володарем літнього та зимового кубків Європи протягом двох останніх років.

Також українська збірна двічі стала «Командою року» за версією Tennis Europe.

Нагадаємо, жіноча національна збірна України завершила сезон у топ-10 тенісних націй.

Джерело: btu.org.ua