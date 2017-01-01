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    Україна прийме одну з груп кваліфікації юніорського зимового Кубку Європи з тенісу

    Українські тенісисти віком до 14-ти років проведуть відбір на домашніх кортах
    Tennis Europe оголосила місця проведення матчів кваліфікації зимового Кубку Європи з тенісу, які пройдуть у лютому наступного року у семи містах, одним з яких став Київ. У столиці України пройдуть матчі кваліфікації турніру серед дівчаток (2-4 лютого) та хлопчиків (9-11 лютого). Зазначається, що у цьому сезоні у Києві проводилася кваліфікація
    • 24 Листопада, 10:08
    • Розсилка

    Українські тенісисти віком до 14-ти років проведуть відбір на домашніх кортах

    Tennis Europe оголосила місця проведення матчів кваліфікації зимового Кубку Європи з тенісу, які пройдуть у лютому наступного року у семи містах, одним з яких став Київ.

    У столиці України пройдуть матчі кваліфікації турніру серед дівчаток (2-4 лютого) та хлопчиків (9-11 лютого).

    Зазначається, що у цьому сезоні у Києві проводилася кваліфікація зимового Кубку Європи серед хлопців до 16-ти років на кортах Міжнародної тенісної академії.

    Водночас, Рівне приймало відбір літнього Кубка Європи серед тенісисток до 14-ти та до 16-ти років у тенісному клубі «Софія Стар».

    Нагадаємо, що збірна України серед дівчаток до 14-ти років є володарем літнього та зимового кубків Європи протягом двох останніх років.

    Також українська збірна двічі стала «Командою року» за версією Tennis Europe.

    Нагадаємо, жіноча національна збірна України завершила сезон у топ-10 тенісних націй.

    Джерело: btu.org.ua

    Київ теніс Кубок Європи Збірна України
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