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Кваліфікація до Євро-2026 U22 з волейболу: Україна здобула важливу перемогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кваліфікація до Євро-2026 U22 з волейболу: Україна здобула важливу перемогу
Для виходу на чемпіонат Європи збірній Україні потрібно в останньому турі перемогти збірну Англії
фото: CEV

В матчі другого туру українці перемогли збірну Італії

Молодіжна збірна України з волейболу здобула другу перемогу в кваліфікації до чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

В матчі другого туру українці перемогли збірну Італії – 3:1 за сетами.

У рамках відбору до Євро-2026 U22, молодіжна збірна України потрапила у групу A разом з Данією, Італією та Англією. У ній українці борються за одну з п'яти вільних путівок на континентальну першість.

В матчі першого туру українці здобули вольову перемогу над збірною Данії, вигравши на тайбрейку 3:2 за сетами.

Як пройшов матч між збірними України та Італії

В першому сеті збірна України здобула перемогу з перевагою в два очки. При цьому Італія до завершення першої партії утримувала мінімальну перевагу над Україну в одне очко, але в кінцівці сету «синьо-жовті» змогли вирвати перемогу.

В другому сеті українці здолали італійців 25:18: вирвавшись вперед в середині сету Україна здобула перевагу в +7 очок і ця перевага збереглася до кінця партії.

За підсумками третього сету збірна Італії змогла скоротити відставання від України за сетами, вигравши партію з рахунком 25:21.

В четвертому, останньому сеті збірна України змогла захопити ініціативу з самого початку сету, і в результаті «синьо-жовтим» вдалося завершити матч перемогою.

Кваліфікація Євро U22. 2-й тур

Україна – Італія 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21 )

Турнірна таблиця. Група A

  1. Україна – 2 перемоги (2 матчі), 5 очок, (6:3, співвідношення сетів)
  2. Данія – 1 перемога (2), 4 очки, (5:3)
  3. Італія – 1 перемога (2), 3 очки (4:3)
  4. Англія – 0 перемог (2), 0 очок (0:6)

Для виходу на чемпіонат Європи збірній Україні потрібно в останньому турі перемогти збірну Англії з будь-яким рахунком, «синьо-жовтих» влаштує навіть перемога на тайбрейку. Матч відбудеться в неділю, 13 липня, о 18:30.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу U22 здобула путівку на молодіжне Євро-2026.

Теги: волейбол

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