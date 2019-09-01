Суперкубок України з гандболу вп’яте виграв «Мотор»(відео)



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Команда Миколи Степанця впевнено довела, що є беззаперечним національним лідером ФГУ

За кількістю трофеїв, виграних у чемпіонатах, Кубках та Суперкубках «Мотор» вперше випередив «ZTR»

Новий сезон в чоловічій гандбольній Суперлізі України стартував з розіграшу національного Суперкубка. На який , за всю його історію існування, претендують ті самі команди – два запорізькі клуби «Мотор» та «ZTR». Більше того, всі попередні рази трофей залишався у «Мотора».

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Цього разу Суперкубок розігрували в Броварах. «ZTR» із новим головним тренером Віталієм Андроновим рішуче почав зустріч, проте «Мотор» вирівняв гру, після чого вийшов вперед і здобув впевнену перемогу 29:21. Команда Миколи Степанця виграла перший трофей сезону і продемонструвала відмінну готовність до випробувань на євроарені. «Мотор» виграв Суперкубок у п`яте поспіль і за сумою всіх титулів в усіх національних титулах випередив «ZTR». У «моторців» тепер 18 перемог у «запоріжтрансформаторників» залишилось 17.

Після гри призи найкращих гравців матчу отримали Геннадій Комок та Едуард Кравченко з «Мотора», а також Максим В’юник і Андрій Акіменко із «ZTR».

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«Мотор» (Запоріжжя) – «ZTR» (Запоріжжя) 29:21 (15:11)

Суперкубок України-2019. Бровари. 31 серпня. Арена БВУФК

«Мотор»: Комок, Кірєєв; Малашинскас (8), Пуховський (3), Денисов (2), Дорощук (4, червона картка), Гурін,Кравченко (5), Донцов (2), Яанімаа (2), Гурковський (2), Жуков 1, Касай, Паровінчак.

Головний тренер - Микола Степанець.

«ZTR:» В’юник, Деревянкін, Веремчук; Ільченко (1), Северин, Стрельников (червона картка), Акіменко (3), Бурзак (1), Константінов, Ганчев (2), Ісанчук (2), Артеменко (1), Залевський (4), Тільте (5), Щербак (2).

Головний тренер - Віталій Андронов.

Семиметрові: 3/2 - 3/3

Штрафний час: 14 - 16