Стінка на стінку. Відео масової бійки в чемпіонаті України з хокею



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Хокеїсти «Кременчука» і «Дніпра» добре потрусили одне одного Скрін-шот

Фінальним акордом бійки стало протистояння між Вадимом Хришпенцем і Сергієм Кузьмиком

У центральному матчі 28-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Кременчуком» і херсонським «Дніпром» хокеїсти влаштували масову бійку.

Сутичка розпочалася на п'ятаку біля воріт «Кременчука», після атаки «Дніпра». Фінальним акордом бійки стало протистояння між російським оборонцем «Кременчука» Вадимом Хришпенцом і херсонцем Сергієм Кузьмиком. Явного переможця нетривалий бій не виявив.

Додамо, що «Кременчук» - дві найбільш російські команди Української хокейної ліги. В обох грає по одинадцять представників країни-агресора.