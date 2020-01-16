Стінка на стінку. Відео масової бійки в чемпіонаті України з хокею
Хокеїсти «Кременчука» і «Дніпра» добре потрусили одне одного
Скрін-шот
Фінальним акордом бійки стало протистояння між Вадимом Хришпенцем і Сергієм Кузьмиком
У центральному матчі 28-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між «Кременчуком» і херсонським «Дніпром» хокеїсти влаштували масову бійку.
Сутичка розпочалася на п'ятаку біля воріт «Кременчука», після атаки «Дніпра». Фінальним акордом бійки стало протистояння між російським оборонцем «Кременчука» Вадимом Хришпенцом і херсонцем Сергієм Кузьмиком. Явного переможця нетривалий бій не виявив.
Додамо, що «Кременчук» - дві найбільш російські команди Української хокейної ліги. В обох грає по одинадцять представників країни-агресора.
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