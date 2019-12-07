Україна шостою фінішувала в чоловічій естафеті в Естерсунді



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Дмитро Підручний Твіттер

У Швеції триває перший етап Кубка світу з біатлону

Чоловіча збірна України з біатлону шостою фінішувала в естафеті на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

Першим на дистанцію вийшов Артем Тищенко, який у підсумку був десятим без промахів.

Далі Артем Прима використав чотири додаткових патрони, але передав естафету шостим.

Руслан Ткаленко також використав чотири патрони, але передав естафету вже сьомим.

Завершував естафету Дмитро Підручний. Він використав один додатковий патрон та повернув нашу команду на шосте місце.

Перемогла в гонці збірна Норвегії. Другою стала команда Франції. На третьому місці Італія.