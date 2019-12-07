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    Україна шостою фінішувала в чоловічій естафеті в Естерсунді

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    Дмитро Підручний - Україна шостою фінішувала в чоловічій естафеті в Естерсунді
    Дмитро Підручний
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    У Швеції триває перший етап Кубка світу з біатлону

    Чоловіча збірна України з біатлону шостою фінішувала в естафеті на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

    Першим на дистанцію вийшов Артем Тищенко, який у підсумку був десятим без промахів.

    Далі Артем Прима використав чотири додаткових патрони, але передав естафету шостим.

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    Руслан Ткаленко також використав чотири патрони, але передав естафету вже сьомим.

    Завершував естафету Дмитро Підручний. Він використав один додатковий патрон та повернув нашу команду на шосте місце.

    Перемогла в гонці збірна Норвегії. Другою стала команда Франції. На третьому місці Італія.

    біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний
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