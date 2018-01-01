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    Україна отримала дозвіл на трансляцію зимової і літньої Олімпіад

    Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту
    Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на трансляцію в Україні зимових Олімпійських ігор-2018 і літніх Олімпійських ігор-2020 з медіа компанією Discovery Communications, повідомили в прес-службі НСТУ. «Це не просто договір, це можливість долучитися до свята міжнародного рівня і відчути себе частиною
    • Сьогодні, 14:18
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    Збірна України на Олімпійських іграх. Фото: НОК України
    Збірна України на Олімпійських іграх. Фото: НОК України

    Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту

    Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на трансляцію в Україні зимових Олімпійських ігор-2018 і літніх Олімпійських ігор-2020 з медіа компанією Discovery Communications, повідомили в прес-службі НСТУ.

    «Це не просто договір, це можливість долучитися до свята міжнародного рівня і відчути себе частиною багатотисячної аудиторії Олімпіади, побачити прапор України та збірну у національній формі, повболівати за своїх спортсменів і відчути неймовірні емоції», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з повідомленням, перебіг змагань транслюватимуть телеканали «UA:Перший», Eurosport 1 і Eurosport 2.

    Повідомляється, що відбуватиметься трансляція змагань з різних видів спорту, загальна тривалість яких складатиме не менше 100 годин.

    «Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту і виступам спортсменів Національної олімпійської збірної», – повідомив мовник.

    Зимові Олімпійські ігри-2018 проходитимуть з 9 до 25 лютого в південнокорейському Пхьончхані. Літні Олімпійські ігри-2020 відбудуться у Японії з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

    Джерело: Радіо Свобода

    Олімпійські Ігри прапор Україна
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