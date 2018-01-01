Україна отримала дозвіл на трансляцію зимової і літньої Олімпіад

Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту

Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на трансляцію в Україні зимових Олімпійських ігор-2018 і літніх Олімпійських ігор-2020 з медіа компанією Discovery Communications, повідомили в прес-службі НСТУ. «Це не просто договір, це можливість долучитися до свята міжнародного рівня і відчути себе частиною



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Збірна України на Олімпійських іграх. Фото: НОК України

Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту

Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала договір про придбання прав на трансляцію в Україні зимових Олімпійських ігор-2018 і літніх Олімпійських ігор-2020 з медіа компанією Discovery Communications, повідомили в прес-службі НСТУ.

«Це не просто договір, це можливість долучитися до свята міжнародного рівня і відчути себе частиною багатотисячної аудиторії Олімпіади, побачити прапор України та збірну у національній формі, повболівати за своїх спортсменів і відчути неймовірні емоції», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, перебіг змагань транслюватимуть телеканали «UA:Перший», Eurosport 1 і Eurosport 2.

Повідомляється, що відбуватиметься трансляція змагань з різних видів спорту, загальна тривалість яких складатиме не менше 100 годин.

«Особлива увага приділятиметься найбільш популярним в Україні видам спорту і виступам спортсменів Національної олімпійської збірної», – повідомив мовник.

Зимові Олімпійські ігри-2018 проходитимуть з 9 до 25 лютого в південнокорейському Пхьончхані. Літні Олімпійські ігри-2020 відбудуться у Японії з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

Джерело: Радіо Свобода