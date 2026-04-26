Україна увійшла до топ-5 медального заліку Чемпіонату Європи з важкої атлетики

В активі українських важкоатлетів 12 медалей

Збірна України з важкої атлетики потрапила до першої п’ятірки у медальному заліку Чемпіонату Європи 2026 в Батумі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Як виступили українські важкоатлети на Євро-2026

Першою медалісткою збірної на турнірі стала Катерина Малащук, яка у ваговій категорії до 48 кг здобула три нагороди – одне срібло та дві бронзи.

У другий змагальний день Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 58 кг, виборовши золоті медалі в ривку, поштовху та за сумою двоборства. У цій же категорії Україну представляла Ольга Івженко, яка здобула срібну медаль.

У п'ятий день змагань Ірина Домбровська, виступаючи у ваговій категорії до 77 кг, виграла три бронзові нагороди (у ривку, поштовху та за сумою двоборства).

Заключну нагороду в скарбничку збірної приніс Владислав Прилипко у категорії понад 110 кг. Він показав третій результат у поштовху (231 кг), що принесло йому малу бронзу.

Які позиції України у медальному заліку

Чемпіонат завершився перемогою Вірменії в загальному командному заліку, тоді як українська жіноча команда очолила свій сегмент рейтингу за набраними очками. Збірна України завершила чемпіонат на п’ятій позиції медального заліку за результатами двоборства (великі медалі). Загалом з врахуванням малих нагород в активі українців – 3 золоті, 2 срібні та 7 бронзових нагород.

У жіночому командному заліку Україна набрала 463 очки, що дозволило посісти перше місце, випередивши Туреччину (442) та Вірменію (424).

Великі медалі України на Євро-2026 з важкої атлетики

Золото : Каміла Конотоп (221 кг)

: Каміла Конотоп (221 кг) Срібло : Катерина Малащук (172 кг)

: Катерина Малащук (172 кг) Бронза: Ірина Домбровська (243 кг)

Медальний залік Євро-2026: великі нагороди

Вірменія – 3 золота + 4 срібла + 1 бронза = 8 медалей Болгарія – 2 + 1 + 2 = 5 Туреччина – 2 + 0 + 3 = 5 Великобританія – 2 + 0 + 1 = 3 Україна – 1 + 1 + 1 = 3

Усі медалі України на Євро-2026 з важкої атлетики

Золото : Каміла Конотоп (ривок, поштовх, двоборство, до 58 кг)

: Каміла Конотоп (ривок, поштовх, двоборство, до 58 кг) Срібло : Катерина Малащук (двоборство, до 48 кг), Ольга Івженко (поштовх, до 58 кг)

: Катерина Малащук (двоборство, до 48 кг), Ольга Івженко (поштовх, до 58 кг) Бронза: Владислав Прилипко (поштовх, понад 110 кг), Катерина Малащук (ривок, поштовх, до 48 кг), Світлана Москвина (ривок, до 63 кг), Ірина Домбровська (ривок, поштовх, двоборство, до 77 кг)

Медальний залік Євро-2026: усі нагороди (великі та малі)

Вірменія – 9 + 8 + 7 = 24 медалі Болгарія – 6 + 5 + 3 = 14 Туреччина – 4 + 3 + 9 = 16 Великобританія – 4 + 1 + 2 = 7 Україна – 3 + 2 + 7 = 12

Нагадаємо, українка Каміла Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Перед цим вона виборювала це звання у 2021, 2023 та 2024 роках.