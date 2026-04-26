Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна увійшла до топ-5 медального заліку Чемпіонату Європи з важкої атлетики

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Каміла Конотоп здобула єдине золото для України на Євро-2026
фото: Федерація важкої атлетики України

В активі українських важкоатлетів 12 медалей

Збірна України з важкої атлетики потрапила до першої п’ятірки у медальному заліку Чемпіонату Європи 2026 в Батумі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Як виступили українські важкоатлети на Євро-2026

Першою медалісткою збірної на турнірі стала Катерина Малащук, яка у ваговій категорії до 48 кг здобула три нагороди – одне срібло та дві бронзи.

У другий змагальний день Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 58 кг, виборовши золоті медалі в ривку, поштовху та за сумою двоборства. У цій же категорії Україну представляла Ольга Івженко, яка здобула срібну медаль.

У п'ятий день змагань Ірина Домбровська, виступаючи у ваговій категорії до 77 кг, виграла три бронзові нагороди (у ривку, поштовху та за сумою двоборства).

Заключну нагороду в скарбничку збірної приніс Владислав Прилипко у категорії понад 110 кг. Він показав третій результат у поштовху (231 кг), що принесло йому малу бронзу.

Які позиції України у медальному заліку

Чемпіонат завершився перемогою Вірменії в загальному командному заліку, тоді як українська жіноча команда очолила свій сегмент рейтингу за набраними очками. Збірна України завершила чемпіонат на п’ятій позиції медального заліку за результатами двоборства (великі медалі). Загалом з врахуванням малих нагород в активі українців – 3 золоті, 2 срібні та 7 бронзових нагород.

У жіночому командному заліку Україна набрала 463 очки, що дозволило посісти перше місце, випередивши Туреччину (442) та Вірменію (424).

Великі медалі України на Євро-2026 з важкої атлетики

  • Золото: Каміла Конотоп (221 кг)
  • Срібло: Катерина Малащук (172 кг)
  • Бронза: Ірина Домбровська (243 кг)

Медальний залік Євро-2026: великі нагороди

  1. Вірменія – 3 золота + 4 срібла + 1 бронза = 8 медалей
  2. Болгарія – 2 + 1 + 2 = 5
  3. Туреччина – 2 + 0 + 3 = 5
  4. Великобританія – 2 + 0 + 1 = 3
  5. Україна – 1 + 1 + 1 = 3

Усі медалі України на Євро-2026 з важкої атлетики

  • Золото: Каміла Конотоп (ривок, поштовх, двоборство, до 58 кг)
  • Срібло: Катерина Малащук (двоборство, до 48 кг), Ольга Івженко (поштовх, до 58 кг)
  • Бронза: Владислав Прилипко (поштовх, понад 110 кг), Катерина Малащук (ривок, поштовх, до 48 кг), Світлана Москвина (ривок, до 63 кг), Ірина Домбровська (ривок, поштовх, двоборство, до 77 кг)

Медальний залік Євро-2026: усі нагороди (великі та малі)

  1. Вірменія – 9 + 8 + 7 = 24 медалі
  2. Болгарія – 6 + 5 + 3 = 14
  3. Туреччина – 4 + 3 + 9 = 16
  4. Великобританія – 4 + 1 + 2 = 7
  5. Україна – 3 + 2 + 7 = 12

Нагадаємо, українка Каміла Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Перед цим вона виборювала це звання у 2021, 2023 та 2024 роках.

Теги: важка атлетика Каміла Конотоп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua