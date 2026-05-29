Forbes назвав найдорожчий футбольний клуб світу

У топ-30 рейтингу Forbes найдорожчих футбольних клубів світу найбільше представників Англійської прем'єр-ліги

Іспанський футбольний клуб «Реал» вп'яте поспіль став найдорожчим футбольним клубом світу за версією Forbes. Про це повідомляє «Главком».

Вартість «Реала» оцінена в $9,5 млрд. На другому місці перебуває іспанська «Барселона» ($7,5 млрд), трійку замикає англійський «Манчестер Юнайтед» ($7,2 млрд).

У топ-30 найбільше представників Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) – 11. Слідом за нею йдуть північноамериканська футбольна ліга MLS з сімома командами та італійська Серія А – чотири.

Минулого сезону «Реал» вперше за п'ять років залишився без трофеїв.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

