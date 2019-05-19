Україна виборола три медалі на Кубку Європи зі спортивної ходьби
-
Розсилка
Збірна України виграла три медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби у литовському Алітусі
На дистанціях 50 кілометрів як серед чоловіків, так і серед жінок українці стали переможцями у командному заліку, а чоловіча команда на 20 кілометрів виграла бронзові медалі, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.
За чоловічу команду на 50 км йшли Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Сергій Будза і Дмитро Собчук.
У складі жіночої команди на 50 км виступали Валентина Мирончук, Олена Собчук, Христина Юдкіна і Людмила Шелест.
У складі чоловічої команди на 20 кілометрів бронзові медалі для України завоювали Іван Лосєв, Едуард Забуженко, Віктор Шумік і Олег Свистун.
Збірна України повертається до України у понеділок, 20 травня, о 18:15, рейсом PS178 з Вільнюса.