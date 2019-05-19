Україна виборола три медалі на Кубку Європи зі спортивної ходьби



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Українські спортсмени вибороли медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби Фейсбук

Збірна України виграла три медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби у литовському Алітусі

На дистанціях 50 кілометрів як серед чоловіків, так і серед жінок українці стали переможцями у командному заліку, а чоловіча команда на 20 кілометрів виграла бронзові медалі, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

За чоловічу команду на 50 км йшли Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Сергій Будза і Дмитро Собчук.

У складі жіночої команди на 50 км виступали Валентина Мирончук, Олена Собчук, Христина Юдкіна і Людмила Шелест.

У складі чоловічої команди на 20 кілометрів бронзові медалі для України завоювали Іван Лосєв, Едуард Забуженко, Віктор Шумік і Олег Свистун.

Збірна України повертається до України у понеділок, 20 травня, о 18:15, рейсом PS178 з Вільнюса.

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