  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна виборола три медалі на Кубку Європи зі спортивної ходьби

    • Розсилка
    Українські спортсмени вибороли медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби - Україна виборола три медалі на Кубку Європи зі спортивної ходьби
    Українські спортсмени вибороли медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби
    Фейсбук

    Збірна України виграла три медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби у литовському Алітусі

    На дистанціях 50 кілометрів як серед чоловіків, так і серед жінок українці стали переможцями у командному заліку, а чоловіча команда на 20 кілометрів виграла бронзові медалі, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    За чоловічу команду на 50 км йшли Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Сергій Будза і Дмитро Собчук.

    У складі жіночої команди на 50 км виступали Валентина Мирончук, Олена Собчук, Христина Юдкіна і Людмила Шелест.

    У складі чоловічої команди на 20 кілометрів бронзові медалі для України завоювали Іван Лосєв, Едуард Забуженко, Віктор Шумік і Олег Свистун.

    Збірна України повертається до України у понеділок, 20 травня, о 18:15, рейсом PS178 з Вільнюса. 

     Читайте також: Українці вибороли перші медалі Кубка Європи зі спортивної ходьби
    Читайте також
    спортивна ходьба легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ