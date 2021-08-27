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    Магучіх знову зустрілася з росіянкою Ласіцкене (відео)

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    Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги - Магучіх знову зустрілася з росіянкою Ласіцкене (відео)
    Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги
    Фото з відкритих джерел

    Легкоатлетки перетнулися на етапі Діамантової ліги в Лозанні

    Етап Діамантової ліги в Лозанні приніс українським легкоатлетам три нагороди. Андрій Проценко в стрибках у висоту став бронзовим призером, Анна Рижикова в бігу на 400 метрів з бар’єрами також фінішувала на третьому місці, а Ярослава Магучіх виграла срібну нагороду. У секторі для стрибків у висоту наша спортсменка, яка очолює світовий рейтинг у цьому виді спорту, знову перетнулася з Марією Ласіцкене, фото з якою на Іграх у Токіо викликало великий резонанс.

    Цього разу обійшлося без скандалу. Обидві спортсменки стрибнули на 1,98 метра, але росіянка витратила на одну спробу менше і стала першою. Австралійка Нікола Макдермот, яка на Олімпіаді була другою, цього разу програла Магучіх три сантиметри.

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    Допис, поширений NAMED SPORTS MANAGEMENT (@named.agency)

    Ірина Геращенко фінішувала четвертою (1,92), Юлія Левченко – шостою (1,85).

    До кінця сезону Діамантової ліги відбудуться ще старти у Парижі та Брюселлі, після чого – фінал у Цюриху.

    Раніше олімпійська чемпіонка дала пораду, як уникати скандалів, в які втрапила Магучіх? Олімпійська чемпіонка дала пораду колегам.

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    Теги: легка атлетика Марія Ласіцкене Ярослава Магучих
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    Магучіх знову зустрілася з росіянкою Ласіцкене (відео)