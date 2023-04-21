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Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт
Тренер Михайло Гераскевич обурений через позицію глави НОКу Вадима Гутцайта
фото: Олеся Садовнича

Гераскевич один з небагатьох спортфункціонерів, який виступив про ідеї Мінспорту бойкотувати міжнародні змагання за участю росіян та білорусів

Під час останньої розмови тренера Михайла Гераскевича та президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта в червні 2022 року, Гутцайт погрожував відправити тренера на фронт через критику рішень НОКу. Про це тренер Михайло Гераскевич розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я пояснив, що це не дуже правильне рішення – переступати через мене, бо я офіційний представник Міжнародної федерації нашого виду спорту в Україні. Було би коректніше хоча би до відома ставити. Лист був з проханням зберегти квоти для представників України у разі неможливості взяти участь у змаганнях сезону 2022/23. Зміст я у жодному разі не критикую. Навпаки, схвалюю. Не схвалюю будь-яке спілкування про нашу федерацію без участі представників федерації», – пояснив тренер.

Проте, за словами Герасквича, його зауваження Гутцайту дуже не сподобалось.

«Він сказав: якщо я буду, так би мовити, неслухняним хлопчиком, він мене відправить на нуль, на фронт. Я йому зауважив, що ми там періодично і без нього буваємо, бо возимо гуманітарну допомогу не лише цивільним, але й військовим. То я запропонував йому піділитися своїм місцем в автобусі, коли ми наступного разу їхатимемо на фронт. Він відмовився», – розповів Гераскевич.

На думку Гераскевича, якби відбувся виступ 10-20 дуже відомих у спорті осіб: спортсменів, тренерів, функціонерів, менеджерів, міг би вплинути на рішення держави, думку людей спорту би почули і змінили урядове рішення на таке, яке дійсно принесло би користь українському спорту і було б дієвішим для недопуску росіян до міжнародних змагань, проте зараз спортсмени в шоці від цього урядового рішення. 

«Наприклад, ми розмовляли з Ольгою Харлан. «Все, чим я займалася, де я досягала будь-яких суттєвих успіхів – це спорт. На сьогоднішній день мій спорт перекреслений тому, що я усвідомлюю, що Росію ми не зупинимо у своїй федерації фехтування. Відповідно, у мене немає жодних шансів потрапити на змагання, особливо на кваліфікаційні. При тому я усвідомлюю, що дуже високий шанс потрапляння росіян на Олімпійські ігри, натомість я в них не зможу взяти участь». Це її слова», – розповів тренер.

Але є ще більш страшні речі, які виходять від пана Гутцайта. Керівник НОКу Гутцайт намагається змусити всі спортивні федерації підписати загальний бойкот міжнародних спортивних змагань.

«Він сьогодні приватно телефонує керівникам різних федерацій і викручує руки, щоби всі підписалися за загальний бойкот. Наприклад, Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) змогла добитися відсторонити від виступів на дуже тривалий термін представників Росії та Білорусі. Натомість пан Гутцайт наполягає на тому, щоби ФЛАУ приєдналася до загального бойкоту», – наголошує Гераскевич.

Таким чином виходить, що ті федерації, які реально дієво борються, досягають результатів у цій боротьбі проти росіян у своєму виді спорту, мають опустити руки і здатися, відмовитися від виступів.

«То для чого тоді боротися, якщо ми все рівно не будемо виступати?» – запитує Гераскевич. Якщо українські спортсмени підписують загальний бойкот – втрачається сенс боротьби. Тоді Україна взагалі не буде мати ніякого представництва на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту. 

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Теги: Вадим Гутцайт олімпійські ігри Михайло Гераскевич спорт

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