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Українки здобули три медалі у вільній боротьбі на чемпіонаті Європи-2023

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українки здобули три медалі у вільній боротьбі на чемпіонаті Європи-2023
Українські спортсменки здобули три «срібла» на чемпіонаті Європи-2023 з вільної боротьби
фото: United World Wrestling

Срібними призерками стали Оксана Лівач, Юлія Ткач-Остапчук та Алла Белінська

Жіноча збірна України завоювала три срібні медалі в перший день фіналів на чемпіонаті Європи-2023 з вільної боротьби у хорватському Загребі. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Срібні нагороди Україні принесли Оксана Лівач (вагова категорія – до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг).

Усі три золоті фінали українки програли. Лівач поступилася колишній українці Марії Стадник, яка нині представляє Азербайджан. Юлія Ткач-Остапчук програла чинній чемпіонці Європи Анастасії Нікіті з Молдови, а Алла Белінська – бронзовій призерці Євро-2022 Юліані Янєвій із Болгарії.

Раеіше Федерація велосипедного спорту України повідомила, що срібна призерка Олімпійських ігор-2020 в Токіо Олена Старікова не братиме участі у відбірковому турнірі Nation Cup через саботаж тренерів Мінспорту.

Нагадаємо, що Росія повільно повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.  До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу. Але зараз до цього також додається табу на участь спортсменів, пов’язаних з силовими органами, та таких, що були помічені у відкритій підтримці Z-операції (а таких серед олімпійських чемпіонів дуже багато).  

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Теги: спорт Збірна України українці Оксана Лівач Юлія Ткач Алла Белінська

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