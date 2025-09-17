Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна вимагає відсторонити російських військових від чемпіонату світу з важкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна вимагає відсторонити російських військових від чемпіонату світу з важкої атлетики
Михайло Подкоритов, який є військовослужбовцем армії РФ, має можливість взяти участь у чемпіонаті світу

Країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди

Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Федерація важкої атлетики України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації важкої атлетики з вимогою не допустити участі атлетів із Росії та Білорусі в Чемпіонаті світу з важкої атлетики, який має відбутися 2-11 жовтня 2025 року в Норвегії. Про це повідомляє «Главком».

Серед заявлених учасників турніру особи, які:

  • незаконно відвідали тимчасово окупований Росією український Крим;
  • є військовослужбовцями або членами спортивного клубу ЦСКА, що напряму пов’язаний з російською армією;
  • білоруський спортсмен, який брав участь у пропагандистському заході разом з диктатором Лукашенком.

Міністерство молоді та спорту України, НОК та Федерація важкої атлетики України наголошують, що країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди. 

«Україна вкотре підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські атлети не мають брати участь у міжнародному спортивному русі у жодному статусі. Висловлюємо вдячність журналістам-розслідувачам «Главком» за додаткові докази», – зазначили у Міністерстві молоді та спорту України.

Нагадаємо, російські важкоатлети, які незаконно відвідували анексований Крим і є членами російського військового клубу ЦСКА, можуть отримати допуск до участі у чемпіонаті світу.

Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва у 2022 році брали участь у тренувальному зборі жіночої збірної РФ з важкої атлетики. Цей збір проходив в тимчасово окупованій Алушті (Крим). Також на зборі не була присутня, але незаконно відвідувала Крим Крістіна Новицька.

Російські важкоатлетки на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Вони порушили законодавство України.

Україна вимагає відсторонити російських військових від чемпіонату світу з важкої атлетики фото 1

Як зазначав ресурс Base of Ukrainian Sports, російські важкоатлетки, які брали участь у зборі в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Крім того, допуск до участі у чемпіонаті світу можуть отримати російські військові:

  • Анастасія Романова
  • Артем Окулов
  • Данило Вагайцев
  • Зулфат Гараєв
  • Георгій Купцов
  • Сергій Петров
  • Геворг Серобян
  • Євгенія Гусєва
  • Михайло Подкоритов

Російські важкоатлети у березні 2022 року були відсторонені від міжнародних стартах через війну Росії проти України. У травні 2023 року виконком Міжнародної федерації важкої атлетики допустив росіян до турнірів у нейтральному статусі.

Нагадаємо, міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.

Теги: важка атлетика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президія Національної федерації кіокушинкай карате України прокоментувала інтерв'ю Романа Кривицького
Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
20 серпня, 12:38
Пара Софії Голіченко та Артема Даренського знову буде боротися за олімпійську ліцензію
Визначився попередній список українських фігуристів на кваліфікаційний турнір Олімпіади
21 серпня, 14:46
Дзвеніслава Черник, Дарія Коваль та Ольга Чеботаренко здобули бронзову нагороду
Українські лучниці вибороли бронзу чемпіонату світу зі стрільби з лука серед молоді
22 серпня, 18:34
У фіналі вагової категорії до 97 кг українець переміг Мохаммеда Сейді Авенді з Ірану
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби
24 серпня, 11:12
Наші бійці джиу-джитсу загалом здобули 50 медалей
Збірна України з джиу-джитсу стала першою в командному заліку чемпіонату Європи
25 серпня, 13:20
Фокс є триразовою олімпійською чемпіонкою та 14-кратною чемпіонкою світу
Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці
28 серпня, 14:50
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31
Сергію Колунову не подобається іноземна музика
Депутат Думи пропонує заборонити іноземну музику на спортивних заходах у РФ
15 вересня, 12:36
Українці не залишилися без перемог на чемпіонаті світу з дзюдо
Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо
15 вересня, 16:38

Новини

Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
Україна вимагає відсторонити російських військових від чемпіонату світу з важкої атлетики
Україна вимагає відсторонити російських військових від чемпіонату світу з важкої атлетики
Видворення з Хорватії борця-зрадника Сефершаєва: Захарова згадала про нацизм
Видворення з Хорватії борця-зрадника Сефершаєва: Захарова згадала про нацизм
На Вовчанському напрямку ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії
На Вовчанському напрямку ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua