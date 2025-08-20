Головна Спорт Новини
Інтерв'ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
Президія Національної федерації кіокушинкай карате України прокоментувала інтерв'ю Романа Кривицького

Каратист-чемпіон та захисник України Роман Кривицький гостро розкритикував діяльність Національної федерації кіокушинкай карате. Відповідь не забарилася

Національна федерації кіокушинкай карате України відреагувала на інтерв’ю «Главкома» військового та президента Київської міської федерації кіокушинкай карате Романа Кривицького.

Сповідуючи принцип права на відповідь «Главком» публікує текст заяви повністю.

(для перегляду – натисніть на документ)

Президія Національної федерації кіокушинкай карате України вважає, що в інтерв’ю військовослужбовця Кривицького присутнє «перекручування фактів та образливі висловлювання на адресу федерації та окремих її представників».

Зокрема, зазначається, що Сергій Гетьманський, про якого критично згадував Роман Кривицький, вже понад три роки не є членом Національної федерації кіокушинкай карате України у зв’язку з тим, що постійно проживає за межами України.

Примітка редакції

Разом з тим, згідно з даними реєстру, Сергій Гетьманський наразі є керівником Відокремленого Підрозділу громадської організації «Національна федерації кіокушинкай карате України» у Донецькій області.

«У 2024 році, на запит Романа Кривицького та окремих членів Ради Федерації, була ініційована перевірка щодо можливого сепаратизму та колабораційної діяльності Гетьманського. Федерація офіційно подала звернення до Служби безпеки України. Відповідь СБУ чітка: Сергій Гетьманський не є колаборантом і ніколи не притягувався до відповідальності», – йдеться у заяві федерації.

«Тренер Гетьманський Сергій досі не виключений з федерації. Він присутній у чаті президії федерації у месенджері. У 2020-2021 роках Гетьманський їздив на турніри з карате в Чечню, які організовував клуб Рамзана Кадирова «Ахмат». На той момент Гетьманський жив у Донецьку», – стверджував Кривицький в інтерв’ю «Главкому».

Також федерація прокоментувала заяви Кривицього щодо фінансування турнірів «Бійці Нації» та «Бійці Нації-2».

«Чемпіонат «Бійці Нації» у 2024 році та чемпіонат «Бійці Нації-2» у 2025 році відбулися за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Основну частину витрат забезпечили спонсори та партнери, а також особисто сенсей Антон Жадан, який вклав власні кошти», - йдеться у заяві федерації.

Нагадаємо, Кривицький в інтерв’ю зазначав, що звітність про те, кому була надана допомога з коштів, які були зібрані організаторами турнірів «Бійці Нації» та «Бійці Нації-2», не була оприлюднена.

Окремо у заяві Федерації наголошується, що будь-які звинувачення на адресу відповідального секретаря Федерації Антона Жадана, про якого в інтерв’ю згадував Роман Кривицький, є «брехнею, образою та наклепом».

Нагадаємо, Кривицький стверджував, що Антон Жадан займався організацією турнірів «Бійці Нації» та «Бійці Нації-2».

«На два дні цього турніру («Бійці Нації-2».) було витрачено 2,2 млн грн, які виділила держава. Весь річний бюджет Національної Федерації Кіокушинкай Карате України – 2,8 млн на рік. Тобто Антон Жадан, який знову займався проведенням цих змагань, потратив 2,2 млн грн на турнір, а на чемпіонат світу хлопцям нема за що поїхати», – наголошував Кривицький.

Федерація також стверджує, що «Роман Кривицький та його керівник Сергій Броністовський та інші тренери Бренча Броністовського Сергія своїми діями й публікаціями, свідомо завдають шкоди її іміджу».

Нагадаємо, Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, що виступ народного депутата Миколи Тищенка на цьогорічному турнірі з кіокушинкай карате «Бійці нації 2» завершився скандалом

