Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці

31-річна спортсменка австралійська спортсменка Джесіка Фокс, що спеціалізується на гребному слаломі, відновлюється після операції з видалення пухлини з нирки. Про це вона розповіла в соцмережах, інформує «Главком».

«Минулого тижня мені провели операцію з видалення пухлини з нирки. Все пройшло дуже успішно, і мені поступово стає краще», – написала Фокс.

Вона є триразовою олімпійською чемпіонкою та 14-кратною чемпіонкою світу.

У 2024 році Фокс увійшла до складу комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, Філ Найт, 87-річний співзасновник компанії Nike, разом зі своєю дружиною Пенні пожертвував $2 млрд Онкологічному інституту імені Найта.

Усі ці кошти будуть спрямовані на дослідження, пошук нових методів лікування раку, поліпшення умов для пацієнтів, а також на підвищення заробітних плат медичних працівників.

Онкологічний центр, який носить ім'я філантропа, діє при Університеті науки та здоров'я в Орегоні – штаті, де народився підприємець. За словами представників інституту, цей внесок є найбільшим одноразовим пожертвуванням вищому навчальному закладу в історії США.

«Цей подарунок – безпрецедентна інвестиція в мільйони життів, обтяжених раком, особливо пацієнтів та їхніх сімей тут, в Орегоні», – заявив президент онкологічного центру Шеріф Елнахал.