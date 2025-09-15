Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо

Українці не залишилися без перемог на чемпіонаті світу з дзюдо

Українці вибороли п'ять золотих нагород світової першості

10 медалей здобула збірна Україна з сумо серед дорослих на чемпіонаті світу з сумо серед дорослих та юніорів, що завершився у місті Бангкок (Королівство Таїланд). Про це повідомляє «Главком».

Переможцями та призерами світової першості стали:

«Золото»: Святослав Семикрас (до 85 кг); Тетяна Караченко (до 73 кг); Карина Колеснік (до 80 кг); Іванна Березовська (понад 80 кг); Ірина Пасічник (абсолютна вагова категорія).

«Срібло»: Софія Кушнір (до 65 кг); Анатолій Хлюстін (до 100 кг); Олександр Вересюк (абсолютна вагова категорія).

«Бронза»: Єлизавета Моренко, Ірина Пасічник, Іванна Березовська, Тетяна Караченко (командні змагання серед жінок); Анатолій Хлюстін, Святослав Семикрас, Важа Даіаурі, Владислав Чертиринський (командні змагання серед чоловіків).

Загалом спортсмени національної збірної України з дзюдо (серед дорослих та серед юніорів до 18 років) вибороли 18 нагород світової першості.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.