Колунов: Настав час суттєво скоротити або повністю заборонити іноземну музику на спортивних подіях

У Держдумі запропонували РФ заборонити закордонну музику на спортивних заходах у Росії. Із відповідною ініціативою виступив депутат Держдуми Сергій Колунов, повідомляє «Главком».

«Настав час суттєво скоротити або повністю заборонити іноземну музику на спортивних подіях усередині нашої країни. Постійно, приходячи на волейбольні матчі, чую у проміжках між розіграшами м'яча вставки саме зарубіжної музики. Наша, російська, практично не звучить. Подібна ситуація складається і в інших видах спорту, включаючи футбол та хокей. І навіщо ми їх (закордонних виконавців) піаримо? Наше завдання – розвивати своє, у тому числі у музиці. Спортивні заходи – гарний майданчик для підтримки російських виконавців, для підвищення їхньої впізнаваності, і цим важливо користуватися», – сказав Колунов.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Як повідомляв Base of Ukrainian sports, раніше Гомбоєва була присутня у заявці світової першості.

Після цього з ініціативи «Главкома» Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої.

У листі зазначалося, що у 2022 році росіянка незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим.

Svetlana Gomboeva in 2023 was one of the guests at a propaganda event in Alushta (Crimea) for training Ukrainian children from the temporarily occupied territories of Donetsk, Luhansk, and the Republic of Crimea. pic.twitter.com/NqJGNiwPWu — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) August 25, 2025

Також вона була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим.

Крім того, Гомбоєва є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.