Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутат Думи пропонує заборонити іноземну музику на спортивних заходах у РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Думи пропонує заборонити іноземну музику на спортивних заходах у РФ
Сергію Колунову не подобається іноземна музика

Колунов: Настав час суттєво скоротити або повністю заборонити іноземну музику на спортивних подіях

У Держдумі запропонували РФ заборонити закордонну музику на спортивних заходах у Росії. Із відповідною ініціативою виступив депутат Держдуми Сергій Колунов, повідомляє «Главком».

«Настав час суттєво скоротити або повністю заборонити іноземну музику на спортивних подіях усередині нашої країни. Постійно, приходячи на волейбольні матчі, чую у проміжках між розіграшами м'яча вставки саме зарубіжної музики. Наша, російська, практично не звучить. Подібна ситуація складається і в інших видах спорту, включаючи футбол та хокей. І навіщо ми їх (закордонних виконавців) піаримо? Наше завдання – розвивати своє, у тому числі у музиці. Спортивні заходи – гарний майданчик для підтримки російських виконавців, для підвищення їхньої впізнаваності, і цим важливо користуватися», – сказав Колунов.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Як повідомляв Base of Ukrainian sports, раніше Гомбоєва була присутня у заявці світової першості.

Після цього з ініціативи «Главкома» Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої.

У листі зазначалося, що у 2022 році росіянка незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим.

Також вона була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим.

Крім того, Гомбоєва є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.

Теги: росія музика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
Сьогодні, 11:45
Президент подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, які нещодавно провели успішну операцію по Приморську
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
Вчора, 19:59
У Європі готуються до зростаючої загрози російської агресії
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
12 вересня, 08:35
За словами Сирського, ворог продовжує адаптуватися
Росія копіює українські дрони-перехоплювачі – Сирський
11 вересня, 10:32
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
10 вересня, 08:49
Новошахтинський НПЗ у Росії палав не менше п'яти днів
Чому цьогорічні атаки на російські НПЗ ефективніші за минулорічні
26 серпня, 11:55
На місцях працюють усі відповідні служби
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
21 серпня, 09:31
Розбір завалів на місці вибуху, Рязанська область
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
17 серпня, 16:36
Uоловна мета Трампа – це досягнення швидкої мирної угоди, а не припинення вогню
Трамп заявив, що Путін усе ще вимагає виходу України з Донбасу – Bloomberg
16 серпня, 15:34

Новини

Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: дебютні поєдинки Судакова й Ваната
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: дебютні поєдинки Судакова й Ваната
Гравчиня збірної України з баскетболу Бойко продовжить кар'єру у Греції
Гравчиня збірної України з баскетболу Бойко продовжить кар'єру у Греції
Титулована українська легкоатлетка повідомила про вагітність
Титулована українська легкоатлетка повідомила про вагітність
Рятувальники евакуюють тіло біатлоністки Дальмайєр з гір Пакистану
Рятувальники евакуюють тіло біатлоністки Дальмайєр з гір Пакистану
Депутат Думи пропонує заборонити іноземну музику на спортивних заходах у РФ
Депутат Думи пропонує заборонити іноземну музику на спортивних заходах у РФ
Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині
Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua