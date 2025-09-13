Головна Спорт Новини
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року

Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі

Хорватія відкликала візу борця-зрадника Еміна Сефершаєва, тому він не виступить на чемпіонаті світу у Загребі (Хорватія). Про це повідомляє «Главком».

Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі заявив у коментарі російським пропагандистам, що влада Хорватії відкликала візу Сефершаєва.

Він був включений до складу російської команди з греко-римської боротьби на чемпіонат світу, який пройде з 13 по 21 вересня.

«Посольство Хорватії відкликало візу Еміна Сефершаєва. У понеділок знатимемо точну причину відмови, хоча історія зрозуміла і те, звідки йдуть усі ці кляузи. У цій ситуації добиватися якоїсь справедливості дуже складно. Емін – чинний чемпіон Європи, і зрозуміло, що почалися всілякі доноси, хоч і виїжджали вже кілька разів на змагання. Паралельно чекаємо на рішення щодо Садика Лалаєва», – сказав Маміашвілі.

Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі.

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.

Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Зокрема, минулого року Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого минулого року ліквідовували захисники України.

Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
фото: Base of Ukrainian sports

Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Сефершаєв дає коментар росЗМІ
Сефершаєв дає коментар росЗМІ
фото: Base of Ukrainian sports

Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».

Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
фото: Base of Ukrainian sports

Нагадаємо, Сефершаєв потрапив до переліку порталу ГУР МО War&Sanctions у розділ «Чемпіони терору».

