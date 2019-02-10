Україна визначилася зі складом на чемпіонат Європи з легкої атлетики



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Юлія Левченко хоче реабілітуватися за невдалий попередній сезон Федерація легкої атлетики України

Найзірковішою представницею команди є стрибунка в довжину Юлія Левченко

Члени Виконкому Федерації легкої атлетики України під час засідання 10 лютого у Києві затвердили склад команди для участі у чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, який 1-3 березня 2019 року відбудеться у Ґлазґо (Шотландія).

До складу команди увійшли 33 спортсмени та 18 офіційних осіб.

У разі, якщо станом на 19 лютого 2019 року Василь Іваницький ввійде до шістки семиборців, яка згідно з європейським топ-листом сезону-2019 отримає запрошення для участі у чемпіонаті Європи у приміщенні від ЕА, він буде включений до складу команди додатково.

Поки ж склад української команди налічує 33 спортсмени.

Чоловіки: Василь Макух, Олександр Соколов, Володимир Супрун (усі - біг на 60 м), Віталій Бутрим, Данило Даниленко (обидва - біг на 400 м), Євген Гуцол (біг на 800 м), Володимир Киц (біг на 1500 м), Олексій Касьянов, Богдан Чорномаз, Артем Шаматрин (усі - біг на 60 м з бар'єрами), Дмитро Дем'янюк, Андрій Проценко (обдва - стрибки в довжину), Владислав Мазур, Сергій Никифоров (обидва - стрибки у довжину)

Жінки: Яна Качур (біг на 60 м), Анна Плотицина, Наталія Ручківська, Ганна Чубковцова (всі - 60 м з бар'єрами), Катерина Климюк, Тетяна Мельник, Анна Рижикова (всі - біг на 400 м), Ольга Ляхова, Тетяна Петлюк (обидві - біг на 800 м), Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Катерина Табашник (усі - стрибки в довжину), Марина Килипко (стрибки з жердиною), Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину), Ольга Корсун, Анна Красуцька, Ольга Саладуха (всі - потрійний стрибок), Ольга Голодна (штовхання ядра), Аліна Шух (п'ятиборство)

Головний тренер - В'ячеслав Тиртишник

Старші тренери - Сергій Романчук (витривалість), Христина Ромащук (спринт), Олексій Сердюченко (стрибки)

Тренери - Наталія Гредунова, Майя Шух, Геннадій Зуєв, Леонід Переясловець, Вадим Крушинський, Ірина Пустовойт, Олександр Паламарчук, Анатолій Бойко, Сергій Басенко

Джерело: Федерація легкої атлетики України