На легкоатлетичному чемпіонаті України відбулося повернення Пелюк, а Бех встановила рекорд



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Тетяна Петлюк повернулася. Тепер по-справжньому Федерація легкої атлетики України

Такої яскравої національної першості не було вже давно

У Сумах завершився чемпіонат України-2019 з легкої атлетики у приміщенні, за результатами якого буде сформовано національну команду для участь в чемпіонаті Європи (1-3 березня, Ґлазґо, Велика Британія).

Вкотре в сезоні підтвердили нормативи на континентальну першість бар’єристи Артем Шаматрин з Києва та Анна Плотіцина з Київщини. Шаматрину перемогу на 60-метрівці приніс час 7,88, а Плотіциній – 8,10. Причому в фіналі Анни норматив підкорився і срібній призерці – киянці Ганні Чубковцовій (8,23).

Плотицина випереджає Чубковцову. Фото - ФЛАУ

Такі ж «пропорції» по нормативах (1 до 2) спостерігалися і в фінальних забігах на 400 метрів. У чоловіків тут тріумфував сумчанин Віталій Бутрим (47,16), а у жінок киянка Тетяна Мельник (53,23) та дніпрянка Анна Рижикова (53,49). Зазначимо, що вперше після народження дитини на національному рівні виступила чемпіонка Європи Наталія Пигида. Але поки що в неї був шостий час (54,83).

А от призерка чемпіонату світу киянка Тетяна Петлюк, яка також нещодавно стала мамою, після декількох спроб нарешті зуміла оформити повернення на міжнародну арену. Перемога на 800-метрівці з часом 2.04,71 дозволить їй виступити наступного місяця в Шотландії. Відзначимо, що Ольга Ляхова з Полтавщини, яка також спеціалізується на цій дистанції, в Сумах долала 3000 метрів, і перемогла – 9.39,62. На 800-метрівці у чоловіків лише особистий рекорд міг дозволити волинянину Євгену Гуцолу відібратися на чемпіонат Європи. І Євген виконав це завдання – 1.49,00.

Ольга Ляхова спробувала іншу дисципліну і не прогадала. Фото - сайт ФЛАУ

Продовжує радувати Марина Бех-Романчук з Хмельниччини. Срібна призерка чемпіонату Європи зі стрибків у довжину у Сумах здобула впевнену перемогу, до якої додала особистий рекорд – 6.85.

Не відбулося несподіванок і в стрибках з жердиною у жінок. Тут тріумфувала харків’янка Марина Килипко, яка з першої спроби подолала 4 м 50 см. А ось ще один наш титулований атлет – Андрій Проценко з Херсонщини – міг залишитися взагалі без п’єдесталу. У стрибках у висоту після двох невдалих спроб на 2.23 він переніс останню на 2.26, і не схибив. А потім ще й з першої взяв і переможні 2.30.

Чемпіонка у стрибках з жердиною Марія Килипко. Фото - ФЛАУ

А в заключний день змагань головною подією стали змагання жінок з потрійного стрибка. Тут боротьба за перемогу розгорнулася між двома представницями Донеччини – Ольгою Саладухою та Анною Красуцькою. Втім вже у першій спробі Ольга зробила вагому заявку на успіх (13.97), після чого покращила свій результат до 14.15. Втім, і срібний стрибок Красуцької на 13.90 – це також норматив на чемпіонат Європи.



Додамо, що командний залік чемпіонату України виграв Київ, а найкращі атлети молодіжної вікової категорії – у харків’ян.

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Джерело: Федерація легкої атлетики України