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    Україна втратила одну позицію в рейтинзі ФІФА

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    Збірна України - Україна втратила одну позицію в рейтинзі ФІФА
    Збірна України
    Укрінформ

    Збірна України посідає 25-ту сходинку в оновленому рейтинзі ФІФА

    Збірна України з футболу втратила одну позицію в оновленому рейтинзі ФІФА. Тепер наша команда посідає в ньому 25-ту сходинку.

    Очолють рейтинг Бельгія, Бразилія та Франція. Дві останні помінялися місцями.

    Суперники збірної України по відбірковій групі чемпіонату Європи 2020 посідають такі місця: Португалія – 6 (-1), Сербія – 35 (-1), Люксембург – 91 (-1), Литва – 130 (2).

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    Нагадаємо, наразі збірна України очолює відбіркову групу Євро-2020. У команди Андрія Шевченка три перемоги та одна нічия – 10 очок. У Люксембурга та Сербії по 4 очка.

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