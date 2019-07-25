Тренер «Зорі» - про дебют у Лізі Європи: Нічия влаштує, але результативна



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Віктор Скрипник проведе перший матч біля керма луганців Скрін-шот

Віктор Скрипник каже, що хвилюється напередодні дебюту біля керма команди

Сьогодні, 25 липня, о 21:45 за київським часом для України офіційно відкриється футбольний сезон-2019/2020. У чорногорській столиці Подґориці луганська «Зоря» в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи гратиме з місцевою «Будучністью».

Напередодні поєдинку наставник луганців Віктор Скрипник, для якого то буде офіційний дебют біля керма команди, відповів на запитання журналістів.



«Очікуємо зустрічі з якісним суперником, - сказав тренер. - Вони у цьому сезоні вже провели дві офіційні гри. А у нас були лише товариські матчі. Передстартове хвилювання відчуваю не тільки на собі, а й на команді. Але без нього було б ще гірше. Завтрашня гра нас радує, і ми хочемо добре зіграти.



Дивився дві гри «Будучності». Проти нас зіграє якісна команда, яка хоче грати в футбол. Має хороший рух без м'яча, намагається контролювати гру. А якщо буду перераховувати хороших гравців, можу забути когось. Нас очікує хороший поєдинок. Ми поважаємо нашого суперника, але не боїмося його. Найсильніший обов'язково пройде далі.



Прийнятний результат? Якщо нічия, то результативна. Але ми налаштовані зіграти по максимуму і домогтися максимально позитивного результату».