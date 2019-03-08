Чемпіонат світу з шахів: Інна Гапоненко врятувала Україну в грі з Грузією



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Інна Гапоненко підстрахувала лідерів Херсонські факти

Після чотирьох турів наші дівчата йдуть третіми

На чемпіонаті світу з шахів серед жінок в Астані (Казахстан) зіграні партії четвертого туру.

Українки підписала мирову з Грузією - 2:2.

Матч склався для нашої команди непросто. Сенсаційної поразки білими на другій дошці зазнала від Мері Арабідзе Анна Музичук. Оскільки Марія Музичук і Ганна Ушеніна свої партії проти Бели Хотенашвілі й Лели Джавахішвілі завершили внічию, очолювану Михайлом Бродським команду врятувала Інна Гапоненко, котра на четвертій дошці перемогла Ніно Баціашвілі.

Наразі українки мають шість командних очок і зберігають за собою третє місце. А лідирують Росія і Китай - по 8 очок.

Завтра, 9 березня, підопічні Михайла Бродського зустрічаються з командою Казахстану.

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