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    Чемпіонат світу з шахів: Інна Гапоненко врятувала Україну в грі з Грузією

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    Інна Гапоненко підстрахувала лідерів - Чемпіонат світу з шахів: Інна Гапоненко врятувала Україну в грі з Грузією
    Інна Гапоненко підстрахувала лідерів
    Херсонські факти

    Після чотирьох турів наші дівчата йдуть третіми

    На чемпіонаті світу з шахів серед жінок в Астані (Казахстан) зіграні партії четвертого туру.

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    Матч склався для нашої команди непросто. Сенсаційної поразки білими на другій дошці зазнала від Мері Арабідзе Анна Музичук. Оскільки Марія Музичук і Ганна Ушеніна свої партії проти Бели Хотенашвілі й Лели Джавахішвілі завершили внічию, очолювану Михайлом Бродським команду врятувала Інна Гапоненко, котра на четвертій дошці перемогла Ніно Баціашвілі.  

    Наразі українки мають шість командних очок і зберігають за собою третє місце. А лідирують Росія і Китай - по 8 очок.

    Завтра, 9 березня, підопічні Михайла Бродського зустрічаються з командою Казахстану.

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