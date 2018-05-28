Україна завершила сезон 2017/18 в топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА

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УЄФА

Таким чином у єврокубковому сезоні 2019/20 Україна буде представлена 5-ма клубами

Завершився єврокубковий сезон 2017/18. За його підсумками Україна набрала у таблиці коефіцієнтів УЄФА трохи більше 41 балу та розмістилась на 8 позиції рейтингу.

Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

В сезоні українські клуби набрали 40 очок, з них 19 в активі «Шахтаря», 14,5 – «Динамо», 4 – «Зорі», 2 – «Олександрії», 0,5 – «Олімпіка».

Нагадаємо, «Шахтар» дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, «Динамо» – до 1/8 фіналу Ліги Європи, «Зоря» брала участь у груповому турнірі Ліги Європи. «Олімпік» та «Олександрія» вилетіли у кваліфікації Ліги Європи.

Таким чином у єврокубковому сезоні 2019/20 Україна буде представлена 5-ма клубами: 2 команди гратимуть у Лізі чемпіонів (одна, – у груповому турнірі, одна – у кваліфікації) та 3 – у Лізі Європи (одна – у груповому турнірі, дві – у кваліфікації).

До групового раунду Ліги чемпіонів-2019/20 потраплять представники перших 10-ти національних асоціацій, а топ-четвірка делегуватиме напряму до основної сітки одразу по чотири клуби.

До слова, це вже четвертий рік поспіль, який Україна завершує на 8-й позиції у рейтингу національних асоціацій УЄФА. Бельгія відстає від України майже на 3 пункти, а португальці випереджають нас на 6 балів.

Лідирує ж у рейтингу Іспанія, друге місце в Англії, третє – в Італії. Провалили сезон німецькі клуби, які набрали найменше очок за останні 5 років.