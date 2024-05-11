Очільник МОК вважає, що спортсмени уникнуть конфліктів поза змаганнями під час Олімпіади
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах упевнений, що на Олімпіаді-2024 у Парижі спортсмени зможуть уникнути конфліктних ситуацій поза змаганнями.
«Коли найкращі атлети світу зберуться у Парижі, вони надихатимуть нас своїми здобутками. Вони стануть запеклими суперниками на спортивних аренах, але в той же час мирно співіснуватимуть під одним дахом в Олімпійському селі», – заявив Бах під час генеральної асамблеї Олімпійської ради Азії.
Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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