Україна опротестує дії суддів, які забрали путівку на Олімпіаду в борчині Грушиної-Акобії

Судді дали Аліні (ліворуч) три сумнівні попередження і, у підсумку, вона була дискваліфікована

На думку суддів, Грушина-Акобія нібито тричі навмисно смикала за волосся свою суперницю

Україна подаватиме протест на рішення суддів, які дискваліфікували українську борчиню Аліну Грушину-Акобію в поєдинку за олімпійську ліцензію. Про це інформує офіційний ресурс Асоціації спортивної боротьби Київської області.

Нагадаємо, Грушина-Акобія у суботу, 11 травня, поступилася італійці Аурорі Руссо у поєдинку за олімпійську ліцензію. Варто зазначити, що українка впевнено лідирувала протягом всієї сутички, яка закінчилася її перемогою.

Однак, судді дали Аліні три сумнівні попередження і, у підсумку, вона була дискваліфікована. Останнє третє попередження Грушина-Акобія отримала вже після завершення поєдинку, коли судді переглянули відеоповтор.

На думку суддів, Аліна нібито тричі навмисно смикала за волосся свою суперницю.

Через суддівське рішення Грушина-Акобія, яка є неодноразовою чемпіонкою Європи та призеркою чемпіонату світу, пропустить Олімпіаду в Парижі.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.