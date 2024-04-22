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У РФ стверджують, що «успіхи російських спортсменів – це перемога Путіна»

Христина Жиренко
glavcom.ua
У РФ стверджують, що «успіхи російських спортсменів – це перемога Путіна»
Маміашвілі: Сьогодні все трактується так, що будь-яка перемога – неважливо, на якому майданчику – це перемога Путіна

Маміашвілі: Федерація спортивної боротьби Росії повністю підтримує політику президента Росії

Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі прокоментував відсторонення російських борців, які підтримують війну проти України, від змагань.

«Борцівська світова спільнота монолітна і єдина в тому, що нелюдяно приймати ті рішення, які зневажають усі загальнолюдські цінності та основи Олімпійської хартії. Сьогодні все трактується так, що будь-яка перемога – неважливо, на якому майданчику – це перемога Путіна. Ми це чули. І, звичайно, це перемога нашого президента, а як інакше?» – сказав Маміашвілі сьогодні, 22 квітня, під час прес-конференції.

Раніше він заявляв, що «Федерація спортивної боротьби Росії повністю підтримує політику президента Росії. Російські борці розглядатимуть можливість участі в Олімпійських іграх, щоб довести, що, незважаючи на всі складнощі, обмеження та санкції, медалі головних світових спортивних форумів все одно поїдуть у найсильнішу державу – Росію».

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив російського дворазового олімпійського чемпіона з вільної боротьби Абдулрашида Садулаєва до ліцензійного турніру в Баку, на якому мали бути розіграні ліцензії на Олімпіаду.

 

Теги: санкції росія Олімпіада олімпійські ігри вільна боротьба

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