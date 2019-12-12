Україна зазнала приголомшливої поразки в стартовому матчі домашнього чемпіонату світу з хокею



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Дмитро Даниленко з парнерами наче й створили вдосталь моментів. Але підвела реалізація Іван Вербицький

Перед нашою командою стоїть завдання підвищитися в класі

Збірна України, керівництво якої напередодні турніру декларувало намір боротися за перше місце, розпочала турнір з приголомшливої поразки 1:45 від угорців. При цьому не скажеш, що за грою наші хокеїсти виглядали аж надто безнадійно. Моменти забити наша команда мала, але підвели реалізація. Натомість угорці вміло реалізовували контратаки.

Україна – Угорщина – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – Алекс Ковач (Ласло Горват), 19:19. 1:1 – Денис Архипенко (Дмитро Даниленко, Логач), 22:05. 1:2 – Крістоф Немет (Ретфалві, Дьордь Амбруш), 22:43. 1:3 – Вертеш (Дечі), 32:08. 1:4 – Дьордь Амбруш, 33:57. 1:5 – Дечі (Донат Петер, Вертеш), 55:13

Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Євген Ратушний – Матусевич, Середницький – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Михайло Васильєв – Логач, Олексій Сиротенко – Целогородцев – Денис Архипенко; Богдан Грицюк, Станіслав Садовиков – Абаджян – Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

Кидки: 22 (5 + 9 + 8) – 24 (9 + 9 + 6)

Штраф: 10 (4 + 4 + 2) – 30 (0 + 12 + 18)

12 грудня. Київ. Палац спорту

В інших двох матчах ігрового дня Польща з непристойним рахунком 15:3 перемогла Італію, а Франція розгромила Естонію 6:1.

У другому турі в суботу, 14 грудня, українці о 20:00 зіграють з поляками.

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