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    Новини

    Україна зазнала приголомшливої поразки в стартовому матчі домашнього чемпіонату світу з хокею

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    Дмитро Даниленко з парнерами наче й створили вдосталь моментів. Але підвела реалізація - Україна зазнала приголомшливої поразки в стартовому матчі домашнього чемпіонату світу з хокею
    Дмитро Даниленко з парнерами наче й створили вдосталь моментів. Але підвела реалізація
    Іван Вербицький

    Перед нашою командою стоїть завдання підвищитися в класі

    Збірна України, керівництво якої напередодні турніру декларувало намір боротися за перше місце, розпочала турнір з приголомшливої поразки 1:45 від угорців. При цьому не скажеш, що за грою наші хокеїсти виглядали аж надто безнадійно. Моменти забити наша команда мала, але підвели реалізація. Натомість угорці вміло реалізовували контратаки.

    Україна – Угорщина – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

    Шайби: 0:1 – Алекс Ковач (Ласло Горват), 19:19. 1:1 – Денис Архипенко (Дмитро Даниленко, Логач), 22:05. 1:2 – Крістоф Немет (Ретфалві, Дьордь Амбруш), 22:43. 1:3 – Вертеш (Дечі), 32:08. 1:4 – Дьордь Амбруш, 33:57. 1:5 – Дечі (Донат Петер, Вертеш), 55:13

    Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Євген Ратушний – Матусевич, Середницький – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Михайло Васильєв – Логач, Олексій Сиротенко – Целогородцев – Денис Архипенко; Богдан Грицюк, Станіслав Садовиков – Абаджян – Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

    Кидки: 22 (5 + 9 + 8) – 24 (9 + 9 + 6)

    Штраф: 10 (4 + 4 + 2) – 30 (0 + 12 + 18)

    12 грудня. Київ. Палац спорту

    В інших двох матчах ігрового дня Польща з непристойним рахунком 15:3 перемогла Італію, а Франція розгромила Естонію 6:1.

    У другому турі в суботу, 14 грудня, українці о 20:00 зіграють з поляками.

     Читайте також: Україна визначилася зі складом на домашній чемпіонат світу з хокею

     

    чемпіонат світу хокей Богдан Середницький Станіслав Садовиков Микита Кругляков Денис Матусевич Артем Целогородцев Ярослав Панченко Євген Ратушний Євген Абаджян Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Дмитро Даниленко Фелікс Морозов Артем Матейченко Олег Ігнатьєв Артур Оґанджанян Сергій Логач Богдан Грицюк Михайло Васильєв Денис Архипенко Олексій Сиротенко Артур Чолач Алекс Ковач
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