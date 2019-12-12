Україна визначилася зі складом на домашній чемпіонат світу з хокею



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В обоймі у Олега Ігнатьєва – десять легіонерів

Головний тренер молодіжної збірної України з хокею Олег Ігнатьєв визначився зі складом команди на чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який триватиме з 12 по 18 грудня у київському Палаці спорту.

Воротарі: Артур Оґанджанян («Twin City Thunder», США), Владислав Гурко («Дніпро»)

Оборонці: Михайло Васильєв, Сергій Логач, Богдан Грицюк (усі – «Білий Барс»), Микита Кругляков, Денис Матусевич (обидва - «Дніпро»), Артур Чолач («New Jersey Jr. Titans», США), Євген Ратушний («Gyori ETO», Угорщина)

Нападники: Євген Абаджян («Динамо», Харків), Станіслав Садовиков («Динамо», Дніпро), Владислав Брага («Дніпро», Херсон), Богдан Середницький, Ярослав Панченко (обоє - «Білий Барс»), Артем Целогородцев («Дніпро», Херсон), Фелікс Морозов («Baie-Comeau Drakkar», Канада), Олександр Пересунько («Victoriaville Tigres», Канада), Олексій Сиротенко («Dallas Snipers», США), Денис Архипенко («Team Maryland», США), Дмитро Даниленко («South Shore Kings», США), Гліб Кривошапкін («Ogden Mustangs», США), Артем Матейченко («New Hampshire Avalanche», США)

Свій виступ на молодіжному чемпіонаті світу українці розпочнуть вже сьогодні о 20:00. Першими суперниками нашої «молодіжки» стане збірна команда Угорщини.