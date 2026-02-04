Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год

Коцар: Їхати 80 км/год на машині і на лижах – все ж це різні речі

Українська фристайлістка Катерина Коцар в інтерв'ю «Главкому» розповіла про навантаження, які витримують спортсмени в біг-ейрі.

Що сказала Коцар

«Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – це близько 80 км/год. Я сама трошки в шоці, коли думаю про це. Бо їхати 80 км/год на машині і на лижах – все ж це різні речі. Можу ще сказати, яку відстань від краю трампліна до приземлення приблизно я пролітаю. Це десь 35 метрів в середньому, інколи менше, але інколи це може бути і 40 метрів», – зазначила Коцар.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: