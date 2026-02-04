Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
Катерина Коцар представлятиме Україну на Олімпіаді-2026
фото: FIS

Коцар: Їхати 80 км/год на машині і на лижах – все ж це різні речі

Українська фристайлістка Катерина Коцар в інтерв'ю «Главкому» розповіла про навантаження, які витримують спортсмени в біг-ейрі.

Що сказала Коцар

«Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – це близько 80 км/год. Я сама трошки в шоці, коли думаю про це. Бо їхати 80 км/год на машині і на лижах – все ж це різні речі. Можу ще сказати, яку відстань від краю трампліна до приземлення приблизно я пролітаю. Це десь 35 метрів в середньому, інколи менше, але інколи це може бути і 40 метрів», – зазначила Коцар.

Читайте також:

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Теги: фристайл спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мандзій (у центрі) зміг піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу
Мандзій здобув золото Кубка націй з санного спорту
9 сiчня, 17:39
Шеп'юк (ліворуч) здобув 35.10 FIS Points
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії
12 сiчня, 11:36
45-річний Піццонія виступав у Формулі-1 з 2003 по 2005 рік за «Вільямс» та «Ягуар»
У США поліція затримала колишнього пілота Формули-1
13 сiчня, 13:53
Кестенхольц виборов бронзову медаль на Олімпіаді 1998 року в Нагано в гігантському слаломі
Призер Олімпіади загинув внаслідок сходження лавини: деталі трагедії
13 сiчня, 20:06
Росія не буде представлена у бобслеї на Олімпіаді в Італії
Російські бобслеїсти втратили можливість потрапити на Олімпіаду-2026
14 сiчня, 12:57
Дегтярьову подобаються справи Ковентрі
Підсанкційний російський чиновник похвалив очільницю МОК Ковентрі
15 сiчня, 15:20
12 січня окупанта Чигвінцева поховали у Кемерові
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
19 сiчня, 10:43
Свєчніков був одним із учасників масштабного міжнародного запливу через Босфор, що пройшов 24 серпня
У Туреччині поліція виявила тіло: це може бути росіянин, який зник під час запливу
20 сiчня, 14:12
Гераскевич: Ми маємо докази підтримки війни нейтральними спортсменами, ми їх надсилаємо IBSF, до нас не дослухаються
Федерація бобслею та скелетону допустила до змагань росіян, які підтримують війну
Вчора, 10:30

Новини

Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
УПЛ затвердила розклад 18-го туру
УПЛ затвердила розклад 18-го туру
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
Керівник російського тенісу поскаржився на розмір пенсій спортсменів у РФ
Керівник російського тенісу поскаржився на розмір пенсій спортсменів у РФ
Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК
Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК

Новини

Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua