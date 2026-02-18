Головна Світ Політика
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Сибіга наголосив, що в сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України
Україна закликає країни не брати участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Україна просить союзників проігнорувати офіційну церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. 

Міністр закордонних справ України наголосив, що присутність представників РФ та Білорусі на таких заходах, навіть під нейтральним прапором, є спробою Росії використати спорт для відбілювання своїх злочинів.

«Дозвіл піднімати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним – як з моральної, так і з політичної точки зору», – наголосив Сибіга

Міністерство закордонних справ України  також підкреслює, що поки українські паралімпійці змушені тренуватися під обстрілами, а багато атлетів загинули на фронті, представникам країн-окупантів не місце на світових спортивних аренах.

«У сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України. Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план», – додав Сибіга.

Також Сибіга переконаний, що спорт повинен відстоювати справедливість, гідність і повагу.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду-2026 в Італії.

Варто зазначити, що Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

