Мережа вибухнула мемами і фотожабами після скандального рішення МОК щодо Гераскевича

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Мережа вибухнула мемами і фотожабами після скандального рішення МОК щодо Гераскевича
Шолом Гераскевича налякав членів МОК?

Від інтернет-жартівників дісталося скандальній очільниці МОК Кірсті Ковентрі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026. Інтернет ж заполонили фотожаби і меми на цю тему, повідомляє «Главком».

Як в мережі реагують на дискваліфікацію Гераскевича

На мемах та фотожабах Владислав Гераскевич зображений борцем за справедливість. А от зі скандальної очільниці МОК Кірсті Ковентрі інтернет-жартівники відверто глузують.

Як відомо, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). 

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: мем Владислав Гераскевич Олімпіада спорт МОК Кірсті Ковентрі

