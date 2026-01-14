Головна Спорт Новини
Біатлоністка Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Сьогоднішня бронза Тарасюк – четверта медаль України у цьому сезоні на юніорському Кубку IBU

Українська біатлоністка фінішувала третьою у жіночій спринтерській гонці на 7.5 км

Тетяна Тарасюк стала бронзовою призеркою етапу юніорського Кубка IBU у латвійській Мадоні. Про це повідомляє «Главком».

Українська біатлоністка фінішувала третьою у жіночій спринтерській гонці на 7.5 км з чистою стрільбою та часом 24:02.0.

Переможниці гонки, Манці Казерманн зі Словаччини, Тетяна поступилася 49.3 секунди. Срібло – у Есер Вольфе з Латвії.

У топ-10 спринтерської гонки фінішували ще три українки: Поліна Пуцко (7 місце), Вікторія Хвостенко (8 місце) та Ксенія Приходько (10 місце).

Сьогоднішня бронза – четверта медаль України у цьому сезоні на юніорському Кубку IBU і третя медаль Тетяни Тарасюк.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

