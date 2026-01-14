Головна Спорт Новини
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
Лаєва планувала працювати у Парижі-2024, але була відсторонена

У 2024 році росіянка Лаєва стверджувала, що світовий олімпійський рух знаходиться в занепаді

На зимовій Олімпіаді-2026 медіаменеджеркою локації біатлонного турніру в Антгольц-Антерсельві призначено росіянку Ольгу Лаєву. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Чемпіон».

Прізвище Лаєвої в медіагайді помітив журналіст Максим Розенко.

Лаєва планувала працювати ще на літніх Олімпійських іграх в Парижі-2024, але в підсумку була відсторонена від них. 

«Це державні речі, політика вмішується у спорт. Оргкомітет хотів нас винайняти. Але в Європі зараз особливо не попрацюєш. З оргкомітетом Мілана-2026 я спілкуюся, значить, поки нас там не прибирають», – заявляла у 2024 році Лаєва у коментарі російським пропагандистам.

У цьому ж інтерв'ю вона стверджувала, що світовий олімпійський рух знаходиться в занепаді.

На питання журналіста-пропагандиста про те, як вона ставиться до російської альтернативи Олімпіади – Ігор Дружби, оскільки «олімпійський рух у кризі», Лаєва відповіла: «Згодна, це об'єктивний факт. Кількість країн, що бажають провести Олімпійські ігри, скорочується».

Зазначається, що розпочався збір підписів акредитованих на Олімпіаді-2026 українських журналістів та фотографів з проханням на адресу оргкомітету турніру звільнити від обов'язків медіаменеджерки ключової для українців спортивної локації росіянку Ольгу Лаєву.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами

