Україна зупинилась в рейтингу УЄФА через поразку своїх клубів

Лідером рейтингу УЄФА залишається Іспанія

Після матчів 5-го туру європейських клубних турнірів Україна зберегла восьму сходинку в оновленому рейтингу УЄФА. Попри невдачі усіх наших команд, нам вдалось зберегти відстань від Бельгії, яка йде дев'ятою. Представники цієї країни також не змогли заробити бодай пункта у матчах, які відбувались цього тижня. Натомість набрала очки Туреччина, яка



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Лідером рейтингу УЄФА залишається Іспанія

Після матчів 5-го туру європейських клубних турнірів Україна зберегла восьму сходинку в оновленому рейтингу УЄФА.

Попри невдачі усіх наших команд, нам вдалось зберегти відстань від Бельгії, яка йде дев'ятою. Представники цієї країни також не змогли заробити бодай пункта у матчах, які відбувались цього тижня.

Натомість набрала очки Туреччина, яка йде десятою. Завдяки перемозі «Істамбула» та нічиїм «Бешикташа» та «Коньяспора», ця країна зуміла скоротити відставання від нашої збірної та бельгійців.

Лідером рейтингу УЄФА залишається Іспанія, яка впевнено випереджає Англію та Італію.

ТОП-10 країн за рейтингом УЄФА має такий вигляд:

1. Іспанія – 98 569 бала;

2. Англія – 72 319;

3. Італія – 68 749;

4. Німеччина – 67 712;

5. Франція – 53 081;

6. Росія – 49 382;

7. Португалія – 44 082;

8. Україна – 38 333;

9. Бельгія – 37 700;

10. Туреччина – 34 800.