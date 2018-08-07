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    Українці Маліновський і Пластун потрапили в збірну другого туру чемпіонату Бельгії

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    Руслан Маліновський - Українці Маліновський і Пластун потрапили в збірну другого туру чемпіонату Бельгії
    Руслан Маліновський

    Для Руслана це вже друге поспіль потрапляння в збірну туру за версією видання Voetbalkrant.

    Захисник «Гента» Ігор Пластун і хавбек «Генка» Руслан Маліновський потрапили в збірну туру вищої ліги Бельгії за версією Voetbalkrant.

    Пластун в матчі з «Зюльте-Варегем» зробив асист і допоміг команді зіграти внічию (1:1).

    Маліновський відзначився голом у зустрічі проти «Сент-Труйдене» Романа Безуса, яким теж приніс одне очко команді (1:1).

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    Зазначимо, що для Руслана це вже друге поспіль потрапляння в збірну туру за версією видання Voetbalkrant.

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    Джерело: ua.tribuna.com

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