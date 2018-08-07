Українці Маліновський і Пластун потрапили в збірну другого туру чемпіонату Бельгії



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Руслан Маліновський

Для Руслана це вже друге поспіль потрапляння в збірну туру за версією видання Voetbalkrant.

Захисник «Гента» Ігор Пластун і хавбек «Генка» Руслан Маліновський потрапили в збірну туру вищої ліги Бельгії за версією Voetbalkrant.

Пластун в матчі з «Зюльте-Варегем» зробив асист і допоміг команді зіграти внічию (1:1).

Маліновський відзначився голом у зустрічі проти «Сент-Труйдене» Романа Безуса, яким теж приніс одне очко команді (1:1).

Зазначимо, що для Руслана це вже друге поспіль потрапляння в збірну туру за версією видання Voetbalkrant.

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Джерело: ua.tribuna.com