Українські сенсації в Західному футболі. Європейські ЗМІ про наших за кордоном
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Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців
Спортивна редакція «Главкому» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Бельгії.
«Главком« не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.
Хавбек клубу вищої ліги Бельгії «Андерлехта», а це Євген Макаренко, взяв участь у звершенні своєї команди. Колектив Євгена розгромив на своєму полі «Остенде» (рахунок матчу 5:2). Усі сім голів були забиті по перерві. Важливо, що Макаренко записав на свій рахунок першу гольову передачу за новий клуб, а також провів на полі всі 90 хвилин.
Автори видання Voetbalkrant грою колишнього футболіста київського «Динамо» залишилося задоволеними. «…Макаренко зіграв на позиції лівого центрального півзахисника («Андерлехт» тренера Хайна Ванхазебрука сповідує тактичну побудову 3-4-3 – примітка Главкома) дуже добре. З «Остенде» він заслужено не був замінений і відзначився прем’єрною гольовою передачею. Можна сказати, що українець показав себе гравцем, який вміє віддавати паси «навпомацки», адже коли гості розіграли стандарт, Макаренко вибив м'яча, сферу підхопив нападник, який потім утік на побачення з голкіпером... Макаренко провів матч на високому рівні – виконав 53 передачі з точністю 87%, а також виграв сім єдиноборств з 11-ти. Українець навіть міг забити, проте неточно пробив по воротам після виконання стандартного положення...»
В одному з матчів Ліли Жупілє українці протистояли один одному в складі різних клубів. Так, Руслан Маліновський, а він грає за «Гент», приймав колектив під назвою «Сент-Трюйден», за який виступає Роман Безус. Гра закінчилася з рахунком 1:1, а Маліновський команді Безуса зумів забити. Варто сказати, що Руслан забив уже третій гол із початку сезону, й узагалі наразі колишній футболіст донецького «Шахтаря» перебуває в фантастичній ігровій формі. А от Роман почати новий сезон так само вдало, як він грав у другій частині кампанії під номером 2017/18, не зміг…
Ресурс Sporza не приховує свого захоплення від виступу Маліновського. «...Коли на 68-й хвилині Маліновський відкрив рахунок у матчі, здалося, що гру зроблено. Руслан забив у другому поєдинку поспіль, причому обидва м’ячі провів зі штрафних ударів. Після того, як суперник рахунок зрівняв, «Генк» почав насідати на ворота «Сент-Трюйдена» значно сильніше. У моментах, коли ми бачили стійку, перекладину, кілька промахів, майстерну гру голкіпера, Маліновський був тим виконавцем, який вів за собою партнерів. Багато в чому його гру на старті сезону можна назвати справжньою сенсацією. Маліновський знову ледь не забив зі штрафного удару (голкіпер відбив м’яча на кутовий)… «Генк» втратив перші очки в чемпіонаті, проте гра Маліновського точно вразила…»
Той же ресурс, а це Sporza, залишив сухий коментар і до гри Безуса. «…Через чотири хвилини після голу «Генка» японець Ендо, який вийшов замість Романа Безуса, ударом з-за меж штрафного майданчика рахунок зрівняв. Українець радше розчарував, адже від футболістів на його позиції чекаєш значно більшого креативу та творчості…»
Як відомо, у складі ще одного клубу вищого дивізіону Бельгії, а це «Гент», від цього літа виступають одразу два українці. Захисник Ігор Пластун та нападник Роман Яремчук вийшли з перших хвилин і в черговому матчі свого клубу допомогли «Генту» здобути один бал. В матчі з «Варегемом» «індіанці» зрівняли рахунок лише на п’ятій компенсованій до другого тайму хвилині. Це зробив футболіст, який замінив Яремчука на 78-й хвилині (Пластун відіграв усі 90 з гаком хвилин). Але доробок України в цьому матчі значний, і про це – нижче…
Кореспонденти Voetbalkrant про Пластуна написали наступне. «…Гольовий пас у свій актив записав український захисник Пластун, і це перша результативна дія цього хлопця в складі команди з нового для нього чемпіонату. Пластун зробив вдалу дію не після стандартного положення, а у ігровій ситуації, що говорить про вміння цього хлопця підтримувати атаки колективу… Однак перехвалювати українця не варто, адже зі своїми прямими обов’язками він впорався не надто впевнено, виграв лише трохи більше половини (дев’ять із 17-ти) силових дуелей. Відсоток точних передач у виконанні Пластуна міг бути теж більшим, ніж 80%...»
Той же Voetbalkrant доволі жорстко «пройшовся» по нашому нападнику. «…Гру Яремчука вдалою назвати не можна. Герой минулого сезону виграв лише три дуелі з десяти, один раз вдало обвів візаві, виконав 13 точних передач, а ще жодного разу не пробив по воротам. Якщо в найближчому матчі в рамках Ліги Європи він не зіграє з перших хвилин, це буде реакція тренера на його дії в цьому матчі…»
«Главком»