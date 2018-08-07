Українські сенсації в Західному футболі. Європейські ЗМІ про наших за кордоном

Євген Макаренко відзначився дебютною гольовою передачею за Андерлехт

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців

Спортивна редакція «Главкому» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Бельгії.

«Главком« не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Хавбек клубу вищої ліги Бельгії «Андерлехта», а це Євген Макаренко, взяв участь у звершенні своєї команди. Колектив Євгена розгромив на своєму полі «Остенде» (рахунок матчу 5:2). Усі сім голів були забиті по перерві. Важливо, що Макаренко записав на свій рахунок першу гольову передачу за новий клуб, а також провів на полі всі 90 хвилин.

Автори видання Voetbalkrant грою колишнього футболіста київського «Динамо» залишилося задоволеними. «…Макаренко зіграв на позиції лівого центрального півзахисника («Андерлехт» тренера Хайна Ванхазебрука сповідує тактичну побудову 3-4-3 – примітка Главкома) дуже добре. З «Остенде» він заслужено не був замінений і відзначився прем’єрною гольовою передачею. Можна сказати, що українець показав себе гравцем, який вміє віддавати паси «навпомацки», адже коли гості розіграли стандарт, Макаренко вибив м'яча, сферу підхопив нападник, який потім утік на побачення з голкіпером... Макаренко провів матч на високому рівні – виконав 53 передачі з точністю 87%, а також виграв сім єдиноборств з 11-ти. Українець навіть міг забити, проте неточно пробив по воротам після виконання стандартного положення...»

В одному з матчів Ліли Жупілє українці протистояли один одному в складі різних клубів. Так, Руслан Маліновський, а він грає за «Гент», приймав колектив під назвою «Сент-Трюйден», за який виступає Роман Безус. Гра закінчилася з рахунком 1:1, а Маліновський команді Безуса зумів забити. Варто сказати, що Руслан забив уже третій гол із початку сезону, й узагалі наразі колишній футболіст донецького «Шахтаря» перебуває в фантастичній ігровій формі. А от Роман почати новий сезон так само вдало, як він грав у другій частині кампанії під номером 2017/18, не зміг…

Руслан Маліновський знову забив зі штрафного

Ресурс Sporza не приховує свого захоплення від виступу Маліновського. «...Коли на 68-й хвилині Маліновський відкрив рахунок у матчі, здалося, що гру зроблено. Руслан забив у другому поєдинку поспіль, причому обидва м’ячі провів зі штрафних ударів. Після того, як суперник рахунок зрівняв, «Генк» почав насідати на ворота «Сент-Трюйдена» значно сильніше. У моментах, коли ми бачили стійку, перекладину, кілька промахів, майстерну гру голкіпера, Маліновський був тим виконавцем, який вів за собою партнерів. Багато в чому його гру на старті сезону можна назвати справжньою сенсацією. Маліновський знову ледь не забив зі штрафного удару (голкіпер відбив м’яча на кутовий)… «Генк» втратив перші очки в чемпіонаті, проте гра Маліновського точно вразила…»