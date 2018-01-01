Українці перемогли на чемпіонаті Європи у стрільбі з пневматичного пістолета

У фіналі українці взяли гору над суперниками з Сербії

На чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї, який відбувся в Дьорі (Угорщина), українські спортсмени завоювали нагороди першості. У командному турнірі у стрільбі з пневматичного пістолета перемогла збірна України у такому складі - Павло Коростильов, Олег Омельчук і Віктор Банкін. У фіналі українці взяли гору над суперниками з Сербії



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Павло Коростильов. Фото: Getty Images

У фіналі українці взяли гору над суперниками з Сербії

На чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї, який відбувся в Дьорі (Угорщина), українські спортсмени завоювали нагороди першості.

У командному турнірі у стрільбі з пневматичного пістолета перемогла збірна України у такому складі - Павло Коростильов, Олег Омельчук і Віктор Банкін. У фіналі українці взяли гору над суперниками з Сербії – 21:15. Бронза – у німців, які в малому фіналі були точнішими за росіян – 22:20. Про це повідомляє Sportonline.

Олена Костевич та Олег Омельчук стали бронзовими призерами у міксті у стрільбі з пневматичного пістолета з результатом 416,6 очок.

Перемогли з рекордом світу росіяни Маргарита Ломова та Артем Черноусов (482,8 бала), які в боротьбі за золото випередили сербів на 2,8 бали.

Крім того, українці Анна Ільїна та Олег Царьков завоювали бронзу в стрільбі з пневматичної гвинтівки в міксті з результатом 431,9 очок.

Другий український дует Марія Войцеховська та Сергій Куліш посіли п'яте місце (346,1). Перемогли росіяни Дарина Вдовіна і Володимир Масленніков з світовим рекордом – 498,3 бали. Серби, які стали другими, відстали від росіян на 3,3 бала.