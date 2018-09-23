Українці в Білорусі: гол Юсова приносить перемогу «Торпедо» (відео)



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Фото взяте з сайту football24.ua

Українці в Білорусі: гол Юсова приносить перемогу «Торпедо» (Відео)

У межах 22-го туру чемпіонату Білорусі «Торпедо» здолав на своєму полі «Гомель» за рахунок єдиного голу, який був забитий українським півзахисником Дмитром Юсовим.

Хавбек вийшов на поле лише у другому таймі, замінивши на 46-й хвилині зустрічі Горбачика.

А вже на 60-й хвилині матчу йому вдалося успішно замкнути передачу партнера головою, переправивши м'яч у правий нижній воротарський кут.

Для 25-річного українця цей гол став четвертим у сезоні. У складі команди, що програла також брали участь українські футболісти: Акубардія, Батіщев, Терещенко і Шаповал. Перші двоє відіграли усю зустріч з перших хвилин і до фінального свистка, а останні двоє були замінені під завісу поєдинку.